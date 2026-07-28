Zaragoza, elegida sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, en virtud del acuerdo alcanzado para ello en la última reunión del Consejo de Ministros en este periodo de sesiones.

«Enhorabuena a los zaragozanos y zaragozanas, y enhorabuena también al conjunto del país», ha ofrecido el líder del Ejecutivo durante su comparecencia para efectuar balance del curso político. «Hace falta tener una Agencia Estatal de Salud Pública que nos permita tener todos los recursos que no tuvimos durante los primeros meses aciagos de la pandemia», ha subrayado.

La elección de Zaragoza pone fin a un proceso competitivo en el que ocho ciudades aspiraban a albergar la nueva Agencia Estatal de Salud Pública. Junto a la candidatura aragonesa, presentaron oficialmente su propuesta Granada, León, Barcelona, Murcia, Toledo, Oviedo y Lugo, que finalmente quedaron descartadas tras la decisión adoptada.

La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública no es un proyecto nuevo del Gobierno. Su origen se remonta a la Ley General de Salud Pública de 2011, que ya contemplaba la puesta en marcha de un organismo estatal para reforzar la vigilancia epidemiológica y la coordinación frente a las amenazas para la salud. Sin embargo, aquella previsión nunca llegó a materializarse. Fue la pandemia del covid la que reactivó la iniciativa, después de que distintos expertos e instituciones coincidieran en la necesidad de dotar a España de una estructura específica para mejorar la preparación y respuesta ante futuras emergencias sanitarias.

La Ley 7/2025 creó oficialmente la Agencia Estatal de Salud Pública, adscrita al Ministerio de Sanidad, con funciones de vigilancia epidemiológica, evaluación de riesgos, coordinación con las comunidades autónomas y preparación ante crisis sanitarias. Tras un proceso en el que varias ciudades presentaron su candidatura, el Consejo de Ministros ha acordado ubicar su sede en Zaragoza, una decisión anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el balance del curso político. El nuevo organismo no sustituirá a entidades ya existentes, como el Instituto de Salud Carlos III o el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, sino que aspira a reforzar y coordinar las capacidades del sistema de salud pública español.

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