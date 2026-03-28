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Más de 30 millones de niños y adolescentes de hasta 19 años presentan algún tipo de trastorno mental en la Región Europea, una situación que se agrava conforme aumenta la edad, según se desprende del informe ‘Salud mental infantil y juvenil en la Región Europea de la OMS: situación y acciones para fortalecer la calidad de la atención’, publicado recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS, Oficina Regional para Europa).

«El documento pone de manifiesto que, a pesar de la creciente demanda de ayuda, los sistemas actuales no están respondiendo adecuadamente a las necesidades de esta población vulnerable, evidenciando profundas brechas en la disponibilidad de servicios y en la fuerza laboral especializada», recoge el Consejo General de la Psicología de España.

«Mejorar la calidad de la atención no es sólo una ambición técnica, es un imperativo moral y humano», afirman los responsables del informe, recordando que invertir en la salud mental de los más jóvenes es invertir en un futuro más resiliente para toda la región.

La prevalencia de trastornos mentales en el grupo de 0 a 19 años ha aumentado un 34% desde el año 2010, según el estudio, y dentro de este incremento, los datos son especialmente alarmantes para los trastornos de ansiedad, que prácticamente se han duplicado, pasando de afectar a poco más del 3,5% de esta población en el año 2000 a más del 7% en 2023.

Los autores del texto destacan, recalca Infocop, que las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas, especialmente en la adolescencia tardía. Mientras que en el rango de 0 a 14 años la diferencia entre sexos es mínima, la brecha se ensancha considerablemente al llegar a la franja de 15 a 19 años, donde una de cada cuatro mujeres presenta un problema de salud mental, en comparación con uno de cada cinco hombres.

Al desglosar los diagnósticos, se observa que la tasa de mujeres que viven con ansiedad es casi el doble que la de los hombres, mientras que ellos presentan tasas más altas de TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Suicidio: realidad alarmante

Uno de los hallazgos más relevantes del documento es que el suicidio ha pasado a ser la primera causa de muerte entre personas jóvenes de entre 15 y 29 años. Aunque las mujeres presentan mayores niveles de trastornos mentales, la mortalidad por suicidio es considerablemente más alta en los hombres, llegando a triplicar la de ellas dentro de este mismo grupo etario.

Aun con la dureza de estos datos, el informe también aporta un elemento positivo: desde el año 2000, las muertes por suicidio en la población infantil, adolescente y joven han descendido de forma notable, con una reducción del 60% en el grupo de 15 a 29 años. No obstante, los expertos de la OMS insisten en que «cada niño cuenta» y que es imperativo seguir trabajando en la prevención, puesto que el suicidio sigue siendo una de las principales causas de años de vida perdidos por muerte prematura o discapacidad.

El análisis subraya que los entornos cotidianos no están respaldando adecuadamente el bienestar emocional de los menores. Aproximadamente la mitad de los niños y jóvenes están expuestos a experiencias adversas en la infancia, y uno de cada cinco declara no contar con apoyo social.

El entorno escolar y digital presenta desafíos mixtos. Se ha observado un descenso en la satisfacción escolar desde 2018, y uno de cada diez adolescentes reporta haber sufrido ciberacoso. Además, surgen nuevas preocupaciones relacionadas con el comportamiento online: el uso problemático de las redes sociales y el riesgo de adicción a los videojuegos han aumentado, afectando al 11% y al 12% de los adolescentes respectivamente. En cuanto al consumo de sustancias, el alcohol sigue siendo la sustancia más utilizada, seguida de los cigarrillos electrónicos o «vapeadores», cuyo uso ha ido en aumento.

El documento concluye con una llamada a la acción para estandarizar y mejorar la calidad de la atención. Los autores, recoge Infocop, proponen una serie de acciones concretas, que incluyen las siguientes:

Gobernanza y políticas integradas: crear planes nacionales, legislación y políticas multisectoriales que incluyan indicadores y estándares de calidad.

crear planes nacionales, legislación y políticas multisectoriales que incluyan indicadores y estándares de calidad. Financiación con incentivos: usar mecanismos económicos para premiar la atención de calidad y reducir los costes de los usuarios.

usar mecanismos económicos para premiar la atención de calidad y reducir los costes de los usuarios. Estandarización y guías clínicas: definir qué es una atención de calidad mediante protocolos y prácticas basadas en la evidencia, apoyadas por auditorías y herramientas digitales.

definir qué es una atención de calidad mediante protocolos y prácticas basadas en la evidencia, apoyadas por auditorías y herramientas digitales. Mejora continua: implantar procesos cíclicos de evaluación y aprendizaje en todos los niveles.

implantar procesos cíclicos de evaluación y aprendizaje en todos los niveles. Rediseño de los servicios: adaptar los modelos de atención a las preferencias de los jóvenes, promoviendo espacios accesibles y el uso de tecnología digital.

adaptar los modelos de atención a las preferencias de los jóvenes, promoviendo espacios accesibles y el uso de tecnología digital. Participación activa de la comunidad: implicar a niños, familias y comunidades en la toma de decisiones y diseño de servicios.

implicar a niños, familias y comunidades en la toma de decisiones y diseño de servicios. Fortalecimiento de la fuerza laboral: i nvertir en profesionales capacitados y motivados, junto con comunidades y docentes, para ofrecer una atención coherente y humana.

nvertir en profesionales capacitados y motivados, junto con comunidades y docentes, para ofrecer una atención coherente y humana. Evaluación centrada en el usuario: evaluar resultados que importen realmente a los pacientes, más allá de cifras estructurales, como la satisfacción o la confianza en el sistema.

evaluar resultados que importen realmente a los pacientes, más allá de cifras estructurales, como la satisfacción o la confianza en el sistema. Investigación e intercambio de conocimiento: promover estudios colaborativos e internacionales para identificar buenas prácticas y expandir innovaciones efectivas.

Para la realización de este informe, la OMS llevó a cabo una recopilación exhaustiva de datos, utilizando un enfoque pragmático para identificar conjuntos de datos relevantes publicados a partir de 2018 que cubrieran la Región Europea. Se incluyeron 16 informes de la organización y tres bases de datos internacionales, consolidando información dispersa sobre prevalencia, factores de riesgo, gobernanza y servicios.