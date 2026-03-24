Quirónsalud Málaga incorpora un TAC de última generación que permite estudiar el corazón en un sólo latido

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El Hospital Quirónsalud Málaga ha incorporado un innovador sistema de Tomografía Computarizada (TAC) de última generación que supone un salto cualitativo en el diagnóstico por imagen, especialmente en el ámbito de la cardiología, ya que permite obtener imágenes del corazón en un sólo latido, mejorando la precisión diagnóstica y la seguridad del paciente.

Este un nuevo escáner “ha revolucionado el diagnóstico en cardiología. La reconstrucción del corazón en un sólo latido repercute muy positivamente en la seguridad y comodidad de los pacientes: en su seguridad, porque baja mucho la radiación con respecto a otros escáneres convencionales; y, en su comodidad, por el poco tiempo que se requiere para la captación de imágenes, y con apneas muy cortas”, subraya el doctor José Antonio de la Chica, especialista en elServicio de Cardiología y responsable de la Unidad de Imagen Cardiaca del Hospital Quirónsalud Málaga.

Otra de las grandes ventajas que expone el cardiólogo es que les permite diagnosticar con mucha más certeza y no solamente en enfermedades cardiovasculares habituales, como la enfermedad arterial coronaria y el infarto, sino que también permite programar con mucho acierto procedimientos estructurales de cardiología, como el implante de prótesis a través de los vasos sanguíneos.

Todo ello se consigue a través de este “sistema vanguardista, siendo uno de los pocos escáneres con estas características que hay en España, que posibilita la adquisición del corazón con una cobertura de detectores de 16 cm. Esto nos permite dar un salto en innovación científica en la adquisición y reconstrucción de la imagen cardiaca avanzada”.

Esta capacidad mejora significativamente la calidad de imagen, reduce los tiempos de exploración y minimiza la exposición a radiación y contraste, incrementando la seguridad del paciente. Este tipo de avances nos permite diagnosticar antes, mejor y de forma menos invasiva, lo que se traduce en mejores resultados y mayor tranquilidad.

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad a nivel mundial, lo que hace imprescindible contar con herramientas diagnósticas avanzadas. Este nuevo TAC permite estudiar de forma no invasiva la enfermedad coronaria con gran exactitud, así como evaluar válvulas cardíacas, la aorta o cardiopatías congénitas, e incluso planificar procedimientos complejos como el implante de válvula aórtica percutánea (TAVI).

Además, gracias a su tecnología basada en inteligencia artificial, el equipo optimiza los flujos de trabajo clínicos, automatizando la selección de protocolos y el posicionamiento del paciente, lo que puede reducir el tiempo de exploración hasta en un 50%.

Tecnología espectral con aplicaciones en múltiples especialidades

Más allá de la cardiología, el nuevo TAC incorpora capacidades de imagen espectral, lo que amplía significativamente su utilidad clínica.

En oncología, facilita la detección, caracterización y estadificación de tumores mediante el análisis de perfusión y mapas de yodo, mejorando la precisión en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes.

En el ámbito de la radiología abdominal y urológica, permite identificar la composición de cálculos renales y vesiculares, diferenciando, por ejemplo, entre ácido úrico y otros materiales, lo que resulta clave para decidir el tratamiento más adecuado.

La incorporación de este sistema sitúa al Hospital Quirónsalud Málaga a la vanguardia tecnológica, alineado con los estándares de los grandes centros nacionales e internacionales. “Este tipo de avances nos permite diagnosticar antes, mejor y de forma menos invasiva, lo que se traduce en mejores resultados clínicos y mayor tranquilidad para los pacientes”, añade el doctor Carlos Alonso, jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Quirónsalud Málaga.