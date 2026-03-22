Qué es la astenia primaveral: síntomas, cuánto dura y cuándo empieza

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Con la llegada de la primavera, muchas personas esperan con ganas los días más largos y las temperaturas suaves que acompañan a esta estación. Sin embargo, no todo el mundo vive este cambio con energía. Hay quienes experimentan justo lo contrario: un cansancio persistente, falta de motivación y cierta dificultad para mantener el ritmo habitual. Este fenómeno, bastante común, aunque a menudo poco comprendido, se conoce como astenia primaveral y suele aparecer de forma transitoria coincidiendo con el cambio estacional.

Lejos de ser una enfermedad en sentido estricto, la astenia primaveral se define como un conjunto de síntomas relacionados con la sensación de debilidad física y mental. Lo llamativo es que no surge tras un esfuerzo intenso, sino durante actividades cotidianas que normalmente no supondrían ningún problema. Algunas personas describen una especie de “desgaste interno” que afecta tanto a la concentración como al estado de ánimo. Aunque suele ser leve y pasajera, puede interferir en la vida diaria durante varios días o semanas, especialmente en quienes son más sensibles a los cambios ambientales.

Qué es la astenia primaveral

Como explica el Colegio de Farmacéutics de Barcelona, la astenia primaveral es una sensación generalizada de fatiga que afecta tanto al cuerpo como a la mente. Se traduce en menor capacidad para rendir, dificultad para concentrarse y una percepción de falta de energía incluso en tareas sencillas. No responde a una causa única ni siempre identificable, lo que explica que se considere más un estado funcional que una patología concreta.

Según la Fundación Hospitalarias Madrid, este fenómeno suele coincidir con los cambios de luz, temperatura y hábitos propios de la primavera. El organismo necesita adaptarse a nuevas condiciones ambientales, lo que puede provocar un desequilibrio temporal en ritmos biológicos como el sueño o la secreción hormonal.

Por qué aparece este fenómeno en primavera

Las causas de la astenia primaveral no están completamente definidas, pero existen varias hipótesis. Una de las más aceptadas apunta a la alteración de los ritmos circadianos, que regulan funciones esenciales como el descanso o la producción de melatonina y serotonina. El aumento de horas de luz puede modificar estos procesos y generar una sensación de desajuste.

También se ha relacionado con factores como los cambios de temperatura, la presión atmosférica o incluso la presencia de alergias estacionales. La Organización Mundial de la Salud ha señalado en distintos informes que los cambios ambientales pueden influir en el bienestar general, especialmente en personas con mayor sensibilidad fisiológica o emocional.

Tipos de astenia y sus causas

Más allá de la variante primaveral, la astenia puede tener orígenes muy diversos. En algunos casos está relacionada a situaciones de estrés, ansiedad o depresión, donde el cansancio aparece como un síntoma más dentro de un cuadro emocional. En otros, puede deberse a enfermedades orgánicas, como alteraciones cardíacas, infecciones o trastornos metabólicos.

La astenia de origen orgánico suele ser más intensa y presenta síntomas más definidos, lo que facilita su diagnóstico. En cambio, la astenia estacional es más difusa, con manifestaciones leves y una duración limitada. Esta diferencia es clave para entender por qué, en la mayoría de los casos, no requiere tratamiento médico específico.

Cómo aliviar los síntomas

Aunque la astenia primaveral suele desaparecer por sí sola, hay algunas medidas que pueden ayudar a sobrellevar mejor sus efectos. Mantener una rutina de sueño regular es fundamental para favorecer la adaptación del organismo. Dormir bien no solo mejora el descanso físico, sino también la claridad mental.

El ejercicio moderado es otro aliado importante. Actividades como caminar, nadar o practicar yoga pueden contribuir a aumentar los niveles de energía y mejorar el estado de ánimo. A esto se suma una alimentación equilibrada, rica en nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y proteínas, que ayudan al cuerpo a funcionar de manera óptima.

Práctica ejercicio

Ya lo apuntábamos. Es indispensable seguir con nuestras rutinas como practicar ejercicio físico diariamente.

Mayor positivismo y aceptar lo negativo

Los expertos recomiendan ser más positivos y optimistas, y aceptar lo negativo, pero dejarlo pasar para que sea un aprendizaje para mejorar.

Sé feliz

Hay que divertirse como sea. En casa, haciendo ejercicio, dando un paseo, hablando con los tuyos… porque esto segregas endorfinas y surge la hormona de la felicidad para sentirnos mejor.

Cuándo conviene consultar

En la mayoría de los casos, la astenia primaveral es leve y desaparece en pocas semanas. Sin embargo, si los síntomas se prolongan en el tiempo o afectan de forma significativa a la vida diaria, es recomendable acudir a un profesional de la salud. Esto permite descartar posibles causas orgánicas o psicológicas que requieran atención específica.

Especial atención merece el cansancio persistente que se extiende durante meses, ya que podría estar relacionado con el síndrome de fatiga crónica. Aunque es una condición poco frecuente, engloba también un nivel de agotamiento mucho más intenso y duradero, con un impacto considerable en la calidad de vida.