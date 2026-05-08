La psicología dice que las personas que escriben la lista de la compra en papel en lugar de en el móvil no están desfasadas, sino que su procesamiento mental es distinto

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En estos tiempos donde las aplicaciones y los recordatorios digitales ganan terreno al papel, escribir la lista de la compra con lápiz o boli, aunque pueda parecer una costumbre vieja, ayuda a favorecer la memoria, la atención y la intención de recordar. Al escribir con la mano, el proceso empieza al salir de casa, ya que uno revisa la despensa y piensa en la comida que necesita.

Un gesto importante, pero que pasa inadvertido para todos, es el tachar un producto cuando lo metes en el carrito. Ese gesto físico genera una sensación inmediata de avance y control.

En un estudio realizado por la Universidad de Tokio en 2021 se observó que las personas que apuntaban cosas en papel mostraban una activación cerebral para recordarla después, en comparación con quienes lo hacían en dispositivos digitales.

Los japoneses afirmaron que el papel ofrece claves espaciales, táctiles y motoras, lo que ayuda a consolidar el recuerdo. Además, el papel ofrece una ventaja frente a los dispositivos electrónicos: reduce distracciones. El móvil, a pesar de tener el bloc de notas, convive con mensajes y redes sociales, lo que facilita las distracciones.

Explicaciones parecidas a este fenómeno

Una explicación parecida la encontraron unos especialistas en neurociencia en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. Llegaron a esa explicación a través de un estudio experimental que comparó la escritura a mano con la mecanografía y halló patrones de conectividad cerebral, lo que favorece el aprendizaje y la retención de información.

Las personas que hacen la compra a través de una lista en papel no solo crean un registro externo, también empiezan a ensayar mentalmente la compra. Funciona como una pequeña organización del pensamiento, ya que ayuda a preparar y jerarquizar, obligando al cerebro a procesar qué es importante. Incluso hay veces que permite recordar productos sin necesidad de volver a mirar la hoja.