La psicología afirma que las personas que tiran cosas que ya no usan no es porque sean ordenadas: su cerebro necesita liberar endorfinas

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Las personas que sienten el impulso de tirar objetos que ya no usan no lo hacen únicamente porque sean ordenadas. La psicología y la neurociencia apuntan a un mecanismo más profundo: el cerebro busca activamente esa sensación de alivio porque le reporta una recompensa química real.

El acto de depurar el entorno, conocido como decluttering, impacta directamente en los neurotransmisores. Los psicólogos coinciden en que las personas que necesitan tener la casa ordenada no son maniacas, sino que buscan regularse emocionalmente.

El proceso activa tres mecanismos cerebrales simultáneos: picos de dopamina al completar la tarea de decidir y desechar, caída del cortisol al eliminar el desorden visual que el cerebro interpreta como tareas pendientes, y liberación de endorfinas por la catarsis de soltar carga emocional a través de los objetos.

Por qué el cerebro necesita deshacerse de objetos y qué ocurre cuando lo hace

La psicología evolutiva explica que, históricamente, acumular recursos era vital para la supervivencia, lo que podría explicar por qué a muchas personas les cuesta desprenderse de sus pertenencias. En la sociedad moderna, sin embargo, ese instinto puede volverse contraproducente: el exceso de objetos genera estrés, desorden y agobio.

Tirar cosas responde a tres factores psicológicos concretos. El primero es la búsqueda de control: cuando la vida se siente caótica, ordenar y desechar devuelve una sensación inmediata de control sobre el entorno directo. El segundo es el cierre de etapas: desprenderse de ropa vieja o papeles antiguos rompe el anclaje con versiones pasadas de uno mismo y funciona como una renovación de la identidad presente.

El tercero es la reducción de fatiga cognitiva: menos objetos a la vista significan menos estímulos procesados inconscientemente, lo que libera energía mental para concentrarse mejor.

La recompensa se produce porque el cerebro asocia el acto de deshacerse de lo innecesario con la reducción de una amenaza percibida: el desorden, la sobrecarga o el potencial de desaprovechamiento. La sensación de alivio tras ordenar un armario o vaciar una habitación no es solo la satisfacción de haber completado una tarea, sino una respuesta bioquímica real.

Cómo entrenar el desapego y qué métodos funcionan para empezar a vaciar espacios

Entrenar el desapego requiere reducir la fricción emocional que causa desechar objetos. El método más eficaz para empezar es la regla de los cinco minutos: elegir un solo cajón al día y limpiarlo durante ese tiempo, lo que evita la parálisis por análisis.

La técnica de la caja de cuarentena consiste en colocar los objetos dudosos en una caja cerrada con una fecha límite de seis meses: si no se abre en ese plazo, se dona sin mirar el contenido. El método de la foto resuelve el apego sentimental: se fotografía el objeto con detalle, se conserva el recuerdo digital y se desecha el físico. La regla de uno entra, uno sale mantiene el equilibrio: por cada objeto nuevo que entra en casa, se dona o tira uno viejo de la misma categoría.

Para decidir qué conservar, los psicólogos proponen cuatro preguntas concretas frente a cada objeto: si aporta valor o felicidad hoy o solo recuerda al pasado; si se perdiera o dañara, si se volvería a gastar dinero en reemplazarlo; si se guarda únicamente por la culpa de haber pagado por él; y si tiene una función real en los próximos tres meses.

Qué beneficios tiene deshacerse de objetos y cuándo deja de ser saludable

Los beneficios son concretos. Menos desorden visual reduce los niveles de cortisol y mejora la concentración. Eliminar las distracciones físicas del entorno aumenta la productividad. Desprenderse de objetos viejos ayuda a cerrar etapas y superar duelos emocionales.

En el plano práctico, limpiar la casa se vuelve más rápido, se reducen el polvo y los alérgenos, y el consumo se vuelve más consciente: al valorar la calidad sobre la cantidad, se gasta menos por impulso.

El límite saludable aparece cuando el impulso de tirar se vuelve compulsivo. Si la ansiedad por desechar es incontrolable, si se tiran objetos que se necesitan y luego se lamenta, o si la necesidad de vaciar interfiere con la vida cotidiana, puede tratarse de un síntoma de estrés severo o de un trastorno obsesivo-compulsivo conocido como espartanismo. En esos casos, la consulta con un profesional de la salud mental es el paso adecuado.