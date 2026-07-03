El programa Stay Healthy, de la Fundación Quirónsalud cierra el curso 25/26 con más de 17.400 jóvenes participantes de 83 centros educativos

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Fomentar hábitos de vida saludables en la adolescencia no es solo una asignatura pendiente: es una urgencia de salud pública. El informe Infancia, adolescencia y bienestar digital, elaborado por Red.es, UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática, señala que el 14,2% del alumnado presenta malestar emocional, el 13,7% síntomas manifiestos de ansiedad y que, entre adolescentes con uso problemático de redes sociales, el malestar emocional asciende al 41,3%, frente al 12,5% entre quienes no presentan ese uso problemático.

Ante esta realidad, Stay Healthy, el programa educativo de la Fundación Quirónsalud, ha cerrado su novena edición con un modelo reforzado y una misión clara: acompañar a los adolescentes a entender, cuidar y proteger su salud desde el aula. Este año, más de 20.000 jóvenes han participado en alguna de sus actividades: más de 17.400 en actividades presenciales y el resto a través del aula virtual, explorando temas como alimentación, sueño, salud digital, salud mental o autocuidados cotidianos.

Hospitales y colegios: una alianza de futuro

En esta edición, Stay Healthy ha seguido fortaleciendo su colaboración con los hospitales Quirónsalud, que se consolidan como aliados educativos de referencia para los centros escolares de su entorno. Esta cooperación ha reforzado los vínculos entre comunidad educativa y profesionales sanitarios, acercando la prevención y el conocimiento desde el ámbito hospitalario al escolar. Durante este curso, los hospitales han desplegado actividades del programa en A Coruña, Barcelona, Bizkaia, Campo de Gibraltar (Cádiz), Ciudad Real, Córdoba, Gipuzkoa, Huelva, Lugo, Madrid, Mallorca, Málaga, Marbella, Murcia, Sevilla, Toledo, Torrevieja, Valencia y Zaragoza.

A lo largo del curso se han realizado talleres para familias y docentes, visitas a hospitales y eventos, impactando a más de 1.600 participantes en estas actividades experienciales

Voluntariado sanitario: el alma del programa

Este impacto no habría sido posible sin la implicación de 96 profesionales sanitarios, que de forma voluntaria han dedicado algo más de 300 horas a llevar la salud a las aulas, centros y familias. Su participación ha sido clave para reforzar el vínculo entre sistema sanitario y entorno educativo, trasladando su conocimiento de forma práctica, cercana y adaptada.

Un curso de nuevos aprendizajes

Entre las novedades de contenido, destaca el desarrollo de una nueva temática centrada en la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), que se incorporará al programa el próximo curso. Este contenido ha sido validado en un taller de cocreación celebrado en Madrid con alumnado del IES Ciudad de los Poetas, que participó activamente en la revisión de mensajes, dinámicas y herramientas educativas para garantizar un enfoque preventivo, cercano y adaptado al lenguaje de los jóvenes.

Salud mental como prioridad educativa

Al igual que en cursos anteriores, Stay Healthy ha mantenido como eje fundamental la promoción de la salud mental a través de eventos educativos. Este año, el programa ha celebrado encuentros en Bilbao y A Coruña para trabajar con los adolescentes herramientas de gestión emocional, autoestima, bienestar y prevención en salud mental.

En Bilbao, Stay Healthy impulsó un formato experiencial y participativo junto a profesionales sanitarios del Hospital Quirónsalud Bizkaia. En A Coruña, el programa llevó esta experiencia al alumnado con la participación de profesionales del Hospital Quirónsalud A Coruña. Ambos encuentros reforzaron la importancia de generar espacios cercanos, dinámicos y libres de estigmas donde los jóvenes puedan hablar abiertamente sobre salud mental y bienestar emocional.