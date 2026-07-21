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La aprobación del Anteproyecto de Ley del Tabaco en Consejo de Ministros ha abierto un intenso debate que trasciende el ámbito sanitario y alcanza de lleno a la economía, el turismo y el modelo de lucha contra el tabaquismo. Mientras el Gobierno apuesta por endurecer las restricciones al consumo de tabaco en espacios como las terrazas o determinados entornos laborales, sectores estratégicos como la hostelería, el turismo y el transporte profesional alertan de las posibles consecuencias sobre la actividad económica y el empleo.

Al mismo tiempo, la reforma sitúa a España en una estrategia diferente a la seguida por países como Suecia, Reino Unido o Nueva Zelanda, que han complementado las políticas tradicionales de control del tabaco con medidas de reducción del daño y alternativas para los fumadores adultos. El contraste entre ambos enfoques reaviva el debate sobre cuál es la fórmula más eficaz para reducir el tabaquismo, en un momento en el que España mantiene una prevalencia cercana al 25 %, frente a cifras considerablemente inferiores registradas por algunos de estos países de entre el 5 y el 10%.

Lo primero que conviene recordar es que la aprobación del anteproyecto no supone la entrada en vigor de ninguna de las medidas planteadas ni su aprobación definitiva. Se trata únicamente de un paso más dentro de un proceso legislativo que todavía debe recorrer varias fases, incluyendo informes preceptivos, una nueva aprobación como proyecto de ley por el Gobierno y, posteriormente, su debate, tramitación y votación en el Congreso y el Senado. En otras palabras, la norma aún tiene un largo recorrido parlamentario por delante.

Pese a ello, el texto ya ha provocado reacciones de algunos de los sectores económicos más relevantes del país. Hostelería, turismo y transporte

profesional coinciden en reclamar que el impacto de las medidas sea analizado con detalle antes de su aprobación definitiva y durante la tramitación parlamentaria.

Terrazas y hostelería: preocupación por el impacto sobre miles de pymes

La prohibición de fumar en terrazas se ha convertido en uno de los aspectos más discutidos del anteproyecto. Organizaciones de hostelería consideran que la medida puede generar dificultades operativas para bares y restaurantes y sostienen que el consumo simplemente podría desplazarse a las inmediaciones de los establecimientos. También recuerdan que el sector estará formado mayoritariamente por pymes que tendrán que convivir con las consecuencias prácticas de la norma.

Sector de la hostelería

Hostelería de España, la organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de España, reitera su incomprensión ante la prohibición de fumar en terrazas. Así, desde la organización advierten que la medida tendría una eficacia muy limitada, ya que podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, aumentando la exposición al humo, y fomentar el consumo desordenado en las inmediaciones de las terrazas, donde no hay lugares habilitados para los residuos, con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos. Recuerdan, además, que actualmente existe una buena convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas.

Por otra parte, desde la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche, denuncia que el Ministerio de Sanidad pretende «levantar una cortina de humo» con la nueva Ley Antitabaco, aprobada en anteproyecto este mes, para aparentar avances en la lucha contra el tabaquismo mientras se traslada a las pymes y empresas del ocio, la hostelería y el turismo la responsabilidad de su control y vigilancia.

«El Ministerio se resiste a abordar el debate de fondo —el precio de las cajetillas o la financiación de los tratamientos de deshabituación— y plantea medidas cosméticas que solo sirven para castigar a miles de pequeñas empresas del ocio, los bares, el turismo, la cultura y los espectáculos», ha afirmado Ramón Mas, presidente de España de Noche.

Golpe a la caja fuerte de España: el turismo

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha compartido «totalmente» el punto de vista de Hostelería de España sobre la prohibición de fumar en terrazas que contempla la ley antitabaco aprobada este martes en el Consejo de Ministros, medida que la organización nacional ha rechazado al entender que es desproporcionada.

España es, desde hace décadas, uno de los destinos vacacionales predilectos para los turistas europeos. Su clima, gastronomía, cultura y, cómo no, su estilo de vida al aire libre lo han convertido en un imán para visitantes de países como Reino Unido, Alemania y Francia. En 2025, según datos del INE, fueron precisamente los británicos los que más viajaron a nuestro país: más de 11 millones de turistas, un 4,3% más que el año anterior. Les siguieron franceses (7,1 millones) y alemanes (6,9 millones).

Pero esa experiencia de ocio tan característica podría cambiar radicalmente. El nuevo proyecto de ley antitabaco que prepara Sanidad plantea prohibir fumar y vapear en espacios al aire libre: desde terrazas de bares hasta playas y zonas de ocio nocturno. Una medida que ya está generando polémica dentro y fuera de nuestras fronteras.

Transporte profesional: proporcionalidad

El tercer frente procede del transporte profesional. Asociaciones del sector han cuestionado la prohibición de fumar o vapear en vehículos de uso laboral cuando el conductor viaja sólo durante largas jornadas, argumentando que la medida debería analizarse teniendo en cuenta las particularidades de la profesión y sus posibles implicaciones para la seguridad vial.

En relación con esta medida y la prohibición de fumar en vehículos laborales y que, en consecuencia, los conductores profesionales tengan prohibido fumar a bordo de los camiones, desde FENADISMER consideramos desproporcionada esta medida, teniendo en cuenta la especificidad de la actividad por éstos desarrollada.

En el caso del transporte de mercancías por carretera, los conductores profesionales en el desarrollo de su actividad permanecen solos a bordo de los camiones, sin ningún acompañante, y por tanto, sin poner en riesgo la salud de ninguna otra persona, de modo una medida como la propuesta por Sanidad, que debe pretender que terceros no fumadores se vean afectados por el tabaco, carece de sentido y proporcionalidad en el caso de los conductores profesionales que desarrollan horas de su jornada laboral en solitario, a bordo de un camión.

Un debate que acaba de empezar

La clave es que el debate está lejos de haber terminado. El texto que hoy inicia su andadura legislativa aún deberá superar numerosos trámites institucionales y someterse al escrutinio de los grupos parlamentarios en las Cortes Generales, donde podrán presentarse enmiendas y modificaciones.

Mientras tanto, hosteleros, empresarios turísticos y transportistas buscan hacer oír su voz para que el análisis de la futura ley incorpore también la dimensión económica, laboral y social de unas medidas que afectarían a sectores estratégicos para España.