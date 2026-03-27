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Las procesiones pueden extenderse durante horas, bajo el sol o el frío, de pie y con escasas pausas. Ya sea como costalero, nazareno o simple espectador, el desgaste físico es real: fatiga, mareos, bajadas de tensión y deshidratación son problemas frecuentes. La clave para evitarlo no está solamente en la resistencia física, sino también en la alimentación y la hidratación previas y durante la jornada.

Uno de los errores más comunes es acudir a una procesión sin haber comido lo suficiente. Los especialistas en nutrición recomiendan ingerir alimentos ricos en hidratos de carbono complejos unas dos o tres horas antes de la salida. Platos como arroz, pasta, pan integral o patatas aportan energía sostenida, evitando los picos y caídas bruscas de glucosa que provocan debilidad y mareos.

También es aconsejable acompañar estos alimentos con proteínas ligeras —como pollo, pavo, huevo o legumbres— que ayudan a mantener la saciedad y a estabilizar los niveles de azúcar en sangre durante más tiempo.

Aunque pueda parecer que los dulces o los alimentos muy grasos aportan energía rápida, lo cierto es que pueden provocar el efecto contrario. Las comidas copiosas dificultan la digestión y aumentan la sensación de cansancio, mientras que los azúcares simples generan picos de energía seguidos de bajones que pueden resultar peligrosos si se está de pie durante mucho tiempo.

Por ello, los expertos recomiendan evitar fritos, bollería industrial, refrescos azucarados o comidas demasiado abundantes antes de participar en una procesión.

Hidratación constante, incluso si no hay sed

La deshidratación es una de las principales causas de mareos y desmayos en eventos multitudinarios y prolongados. Beber agua antes de salir y llevar una pequeña botella para consumir a lo largo del recorrido es fundamental, incluso cuando las temperaturas no son elevadas.

Las bebidas isotónicas pueden ser útiles en procesiones especialmente largas o en personas que realizan un esfuerzo físico considerable, como costaleros o músicos, ya que ayudan a reponer sales minerales perdidas con el sudor.

Pequeños tentempiés que marcan la diferencia

Si la procesión se prolonga durante varias horas, es recomendable llevar alimentos fáciles de transportar y consumir, como frutos secos, plátanos, barritas de cereales o bocadillos pequeños. Estos alimentos permiten mantener el nivel de energía sin necesidad de realizar comidas abundantes.

Los frutos secos, en particular, aportan grasas saludables, proteínas y minerales, lo que los convierte en una opción ideal para evitar el agotamiento sin provocar pesadez.

El papel del descanso y la planificación

La alimentación es solo una parte de la preparación. Dormir bien la noche anterior y planificar cuándo y dónde se podrá beber o comer durante la procesión puede evitar situaciones de riesgo. Las personas con enfermedades crónicas, diabetes o problemas cardiovasculares deben extremar las precauciones y consultar previamente con su médico si van a participar en jornadas especialmente exigentes.

Las procesiones forman parte de la tradición y la cultura, pero también implican un esfuerzo físico que no debe subestimarse. Una buena planificación nutricional no sólo permite disfrutar de la experiencia con mayor energía, sino que reduce el riesgo de incidentes sanitarios que cada año obligan a intervenir a los servicios de emergencia en este tipo de eventos.

Prepararse adecuadamente, comer de forma equilibrada y mantenerse hidratado son gestos sencillos que pueden marcar la diferencia entre vivir la procesión con plenitud o terminarla con agotamiento extremo.