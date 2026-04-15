El motivo por el que algunas personas fingen satisfacción para encajar socialmente, según la psicología

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Las personas que fingen satisfacción para encajar en un grupo social suelen desenvolverse entre el deseo de pertenecer y la necesidad de ser auténticas. Desde edades tempranas, aprendemos que la aceptación social depende, en gran medida, de cómo nos comportamos, de lo que mostramos y de lo que ocultamos. En este contexto, muchas personas desarrollan la habilidad de aparentar conformidad o bienestar, incluso cuando internamente experimentan incomodidad, desacuerdo o insatisfacción, simplemente para no quedarse solas.

Ahora bien, este comportamiento no surge por casualidad, sino como respuesta a una presión constante por cumplir con expectativas externas que prometen integración, reconocimiento y seguridad emocional dentro de un grupo determinado. Esta dinámica se intensifica en entornos donde las normas sociales son rígidas o donde la aprobación del grupo tiene un peso significativo en la identidad individual. Según Psicólogos de Costa Rica, las expectativas sociales actúan como guías de comportamiento que influyen en cómo las personas piensan, sienten y actúan, moldeando su personalidad y sus relaciones. En este sentido, fingir satisfacción puede convertirse en una estrategia adaptativa para evitar el rechazo o la exclusión. Sin embargo, este esfuerzo por encajar puede generar un conflicto interno, ya que la persona se ve obligada a reprimir aspectos de sí misma. «A largo plazo, esta desconexión entre lo que se siente y lo que se muestra puede afectar la autoestima, la autenticidad y el bienestar emocional», advierten los profesionales.

¿Qué caracteriza a las personas que fingen satisfacción para encajar socialmente?

Las personas que adoptan este comportamiento suelen mostrar una tendencia marcada a la adaptación social. Ajustan sus opiniones, emociones y actitudes en función de lo que creen que el grupo espera de ellas.

Esto engloba, por ejemplo, mostrarse de acuerdo con ideas que no comparten o aparentar entusiasmo en situaciones que no les resultan agradables. Esta actitud está estrechamente relacionada con el concepto de conformidad social.

Tal como explican desde los psicólogos de Costa Rica, quienes están en consonancia con las expectativas de su entorno para sentirse aceptados y valorados. «Aunque este proceso es natural y facilita la convivencia, puede llevar a la pérdida de autenticidad cuando se vuelve excesivo», mencionan.

Las expectativas sociales juegan un papel central en este fenómeno. No se trata de reglas explícitas, sino de normas implícitas que dictan cómo debemos actuar, pensar o sentir en determinados contextos.

«Estas expectativas influyen en la toma de decisiones, en la construcción de la identidad y en la manera en que las personas se relacionan con los demás», sostienen las profesionales.

Además, aseguran que estas normas pueden generar tanto efectos positivos como negativos. Por un lado, favorecen la integración y el sentido de pertenencia. Por otro, cuando son demasiado rígidas o no coinciden con los valores personales, pueden provocar ansiedad, frustración y conflictos internos.

Personas que fingen satisfacción para encajar socialmente: ¿Cómo les influye ser aprobados por el resto?

Un elemento clave para entender este comportamiento es la llamada “deseabilidad social”. Según Therapyside, este concepto describe la necesidad humana de ser aceptado y valorado por los demás.

Esta teoría, formulada por Crowne y Marlowe en 1964, explica por qué muchas personas actúan de manera que consideran socialmente deseable, incluso si eso engloba dejar de lado su verdadera forma de ser.

En este contexto, fingir satisfacción puede interpretarse como una forma de cumplir con los estándares que el grupo considera adecuados. La persona busca proyectar una imagen que le garantice reconocimiento y evite el rechazo, lo que refuerza este patrón de comportamiento.

¿Cuáles son las consecuencias emocionales de quienes fingen satisfacción para encajar socialmente?

Aunque a corto plazo esta estrategia puede facilitar la integración social, sus efectos a largo plazo suelen ser negativos. La desconexión entre el “yo real” y el “yo mostrado” puede generar una sensación de vacío o falta de identidad.

Además, según las fuentes citadas, esta tensión interna puede derivar en problemas de salud mental como ansiedad, estrés o baja autoestima. La constante necesidad de cumplir con expectativas ajenas puede resultar agotadora y generar una sensación de insatisfacción persistente.

La autoestima de estas personas suele depender en gran medida de la aprobación externa. Cuando reciben validación, se sienten valiosas; cuando no, experimentan inseguridad o rechazo. Esto dificulta el desarrollo de una identidad sólida, ya que su autoconcepto está influido por la mirada de los demás.

Psicólogos de Costa Rica señala que la identidad se construye en parte a partir de cómo los otros nos perciben. Sin embargo, advierten que cuando esta percepción externa se convierte en el único referente, la persona puede perder contacto con sus propios valores, deseos y necesidades.