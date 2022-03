La Comunidad de Madrid ha presentado el nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-2024 que implementa novedades como la atención domiciliaria directa para niños y adolescentes y en general dota de recursos a toda la red de salud mental de la región, ya que, a raíz de la pandemia provocada por el Covid, se ha observado un incremento importante de los casos relacionados.

De hecho, la Confederación de Salud Mental España señala que una de cada cuatro personas sufrirá un trastorno metal a lo largo de su vida y, en la actualidad, el conjunto de los casos de problemas de salud mental ya supera las cifras de cáncer y las patologías cardiovasculares.

Para entender mejor este nuevo proyecto, basado en el modelo de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Domiciliaria del Hospital Niño Jesús y que ha sido presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, OKSALUD ha entrevistado a la coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones, Mercedes Navío Acosta.

PREGUNTA.- Anterior a este nuevo Plan de Salud Mental que se acaba de presentar, ¿con qué estrategia contaba la Comunidad de Madrid para dar apoyo a niños y adolescentes? ¿Qué carencias había y cuáles son las novedades que se implementan?

RESPUESTA.- El plan instrumental anterior 2018-2020 y el que se desarrolló específicamente en el contexto de la Covid-19, son proyectos que han supuesto un crecimiento significativo en la atención de salud mental y en el refuerzo de recursos y contratación de profesionales. En los últimos años, abordar el tema de la salud mental ha sido una prioridad, sobre todo en materia de inversión. Las líneas de actuación ya estaban identificadas y las prioritarias siguen siendo las mismas, de manera que se concede especial atención a las personas con trastorno mental grave en condición de vulnerabilidad y a niños y adolescentes. Asimismo, este reciente plan lo que hace es acentuar y reforzar la atención en estas poblaciones que son más vulnerables y que se han visto más afectadas por la pandemia. También se han implementado actuaciones concretas en materia de prevención de suicidios con la puesta en marcha de equipos específicos integrados por un facultativo y una enfermera en los hospitales generales para extender y generalizar los programas de prevención de suicidios en los que llevamos trabajando varios años. Además, se han reforzado los centros de salud mental, que son los de atención comunitaria, y que también tienen un incremento en la dotación de recursos importante.

P.- En la actualidad, ¿cómo se están detectando los casos relacionados con la salud mental en niños y adolescentes?

R.- La red de salud mental cuenta con diferentes niveles de cuidado. Tiene un nivel ambulatorio que recibe las derivaciones de Atención Primaria en los centros de salud mental y también tiene una red de cuidados de recursos específicos y hospitalarios donde hay hospitales de día, unidades monográficas y todas las relacionadas con la hospitalización que se encuentran en los hospitales generales de la región. Llevábamos unos meses percibiendo el incremento de la demanda de este tipo de atención, tanto a nivel ambulatorio como en el caso de las necesidades de ingreso.

P.- ¿Por qué se ha decidido implantar los nuevos recursos en el Hospital de Getafe, en el Hospital de La Paz y en el Hospital Clínico San Carlos? ¿Se prevén más en otros hospitales?

R.- Requeríamos refuerzos en esos ámbitos. Hasta el momento, en el sur de Madrid solo contábamos con dos hospitales de día, uno ubicado en el Hospital Doce de Octubre y otro en el hospital de Leganés. Por eso, el de Getafe viene a reforzar el cuidado en el ámbito sur. Por su parte, la nueva unidad del Hospital Clínico San Carlos, que cuando se abra será la quinta unidad de hospitalización para adolescentes de la capital, también refuerza la atención a nivel centro.

P.- Teniendo en cuenta que, como hablamos, ya está en marcha la futura apertura de cuatro nuevos hospitales de día para niños y adolescentes, lo primero que hay que explicar es el término de «hospital de día infato-juvenil». ¿Qué tipo de edificio sanitario es este y por qué es importante su implementación?

R.- Los hospitales de día ofrecen atención intensiva a personas que requieren de un abordaje de mayor complejidad del que puede darse en un centro de salud mental, debido principalmente a la gravedad y complejidad de la patología porque requieren un tratamiento intensivo diario y extendido en el tiempo con terapias individuales y grupales donde intervienen psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeras especialistas, entre otros. Así, el paciente acude al hospital durante unas horas determinadas (como si fuese una jornada laboral normal) y luego vuelve a su domicilio.

P.- Esta iniciativa cuenta con la atención domiciliaria directa a menores en casos de patologías complejas. ¿Cómo se abordará esta estrategia domiciliaria? ¿Cuáles son estas patologías complejas?

R.- La atención domiciliaria está indicada fundamentalmente para patologías que tienen una cierta entidad y gravedad. Es decir, la intensidad del tratamiento se lleva a cabo en función de la necesidad del paciente.

P.- En el caso del suicidio en menores, ¿este nuevo plan también aborda su prevención? ¿De qué forma?

R.- La prevención del suicidio requiere de actuaciones denominadas multinivel. Llevamos una década trabajando en prevención de suicidio y con el tiempo hemos ido implementando diferentes actuaciones y actualizaciones. Una de las más importantes ha sido la formación de profesionales sanitarios en Atención Primaria y en general de médicos, enfermeros, técnicos e incluso de los profesionales del Suma. Además de la formación, también se han puesto en marcha programas de prevención en hospitales como el Gregorio Marañón, el Doce de Octubre, La Paz o la Fundación Jiménez Díaz que articulan un cuidado intensivo en los casos en los que se ha identificado una dirección o conducta de riesgo, los cuales se reconocen a través de las urgencias de los hospitales. Es preciso indicar que extenderemos estos programas a todos los hospitales de la región a través de 21 nuevos equipos, con el fin de que refuercen esta actuación específica junto a profesionales del ámbito de la educación y servicios sociales.

Además, contamos con campañas de sensibilización dirigidas a facilitadores sociales como bomberos, policías, educadores o incluso familiares con el fin de que sepan cómo actuar ante este tipo de situaciones, independientemente del ámbito en el que se encuentre. Para abordar la salud mental, debe implicarse toda la sociedad civil. El objetivo final es que estos profesionales faciliten que una persona en riesgo sea capaz de pedir ayuda, porque muchas veces el usuario está influido por el estigma social y no solicita la asistencia que necesita, aunque afortunadamente esto cada vez pasa menos. Adicionalmente también se puso en marcha un código específico de cuidado preferente cuando se identificaba este tipo de riesgo denominado 2programa de atención al riesgo suicida (ARSUIC)» que está presente en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid.

P.- En el caso de los adultos, ¿hay algún plan similar a este?

R. Estos equipos de prevención de suicidio no solo están dirigidos a menores. Todo el refuerzo de la red de salud mental va a atender a las dos poblaciones que son las prioridades, las personas con un trastorno mental grave y los adolescentes, pero esto no quiere decir que el resto de situaciones no vayan a ser abordadas, porque el refuerzo anunciado tiene una dimensión muy grande en cuanto a contratación de profesionales.

P.- «Se va a dotar a la red de Salud Mental de una nueva Unidad de Trastornos Adictivos Compartamentales (ludopatía, compras, sexo, nuevas tecnologías…) en el Hospital Gregorio Marañón». ¿Qué consecuencias podrá tener, tanto en las adicciones como en general en los problemas de salud mental, esta transformación digital en el crecimiento de niños y adolescentes?

R.- Personalmente creo que el problema reside en el uso excesivo de las pantallas. En este sentido, puede suponer un riesgo al que debemos prestarle atención porque es cierto que tiene capacidad de poder incidir negativamente en la salud mental y en el desarrollo de una vida cotidiana satisfactoria. Sin embargo, creo que es importante señalar el riesgo y prevenirlo cuando adquiera una situación problemática y patológica, pero no demonizar la digitalización.

P.- El programa PAIPSE está dirigido a los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud. ¿Cómo funciona este proyecto y por qué se ha implementado?

R.- Este programa lleva funcionando muchos años, pero lo hemos reforzado. Es un proyecto que trabaja de la mano con los servicios de prevención de riesgos laborales de los distintos centros del Servicio Madrileño de Salud, es decir, cualquier profesional sanitario puede tener una atención individualizada, tanto psiquiatría como psicológica. Estos cuidados a los profesionales sanitarios, además, cuentan con condiciones de confidencialidad y con una sensibilidad especial.