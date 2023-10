La menopausia altera la vida sexual del 40% de las mujeres

Fact checked

El Día Mundial de la Menopausia tiene por objetivo la visibilización y normalización de un cambio natural que experimentan las mujeres y que tiene incidencia en el bienestar sexual de las mismas. Así lo corrobora el 41% de mujeres que afirma haber modificado su actividad sexual con la llegada de la menopausia según los datos del XI Barómetro de Control «los españoles y el sexo».

Por ello, Control España, marca especialista en bienestar sexual, de la mano de Ana Blázquez y Lara Castro-Grañén, expertas psico-sexólogas colaboradoras de la marca, ahondan en los problemas sexuales a los que se enfrentan todas las mujeres con la llegada de la perimenopausia y menopausia, exponiendo cuáles son los principales retos a los que se enfrentan en su vida sexual y ofreciendo claves para mejorarla o incluso recuperarla.

Perimenopausia y menopausia

Muchas personas todavía creen que la perimenopausia es cuando la menopausia llega antes de tiempo (el término correcto es menopausia precoz). Sin embargo, la perimenopausia o climaterio es el periodo de transición a la menopausia. Siendo la menopausia justo el momento en el que se produce el cese de menstruación. ¿Cómo identificarlas? Muy fácil, tu cuerpo experimentará tres tipos de cambios: físicos, hormonales y emocionales.

En cuanto a los cambios físicos, las paredes vaginales pueden perder flexibilidad y nuestra lubricación natural disminuir, dándose la famosa sequedad vaginal. Una realidad que puede causar dolor y/o molestia durante la penetración, así como picazón y ardor en algunas mujeres. De hecho, el 46% de las mujeres confirma que con la llegada de la menopausia tiene dificultades de lubricación a la hora de mantener relaciones sexuales según el XI Barómetro de Control. «Estos cambios negativos para la mayoría de nosotras hacen que nuestra autoestima sexual, y nuestra sexualidad en sí, se vea alterada sufriendo dificultades. Recordemos que el dolor y/o molestia (no buscado ni deseado) no es compatible con el placer. Cuando algo no nos resulta agradable e incluso nos es doloroso, genera en nosotras un rechazo, una evitación», añade Ana Blázquez.

Además, entran en juego un sinfín de cambios hormonales que también influyen en el cuerpo de la mujer. El 32% de las mujeres españolas según el mismo barómetro confiesa haber perdido apetito sexual, lo cual lleva al 18% a sentir menor excitación sexual y al 36%, a tener dificultades para llegar al orgasmo.

«A los cambios físicos y su sintomatología, le tenemos que sumar la bajada notable en los niveles de estrógenos. Para que nos entendamos, los estrógenos son la ‘gasolina’ que nuestro cuerpo necesita para mantener en forma nuestro deseo sexual. En esta etapa, debido a la disminución de esta hormona, veremos cómo decrece de forma considerable el apetito sexual de las mujeres, haciendo que, en muchas ocasiones, esta falta de deseo se convierta en una dificultad incipiente», añade la sexóloga colaboradora de Control.

Por último, intervienen los cambios emocionales, los cuales suponen una de las causas más determinantes según la sexóloga. «Es al inicio cuando surgen los mitos e inseguridades asociados a esta nueva etapa que se vincula con paso de la juventud a la vejez: ‘Con la menopausia, dejo de ser o funcionar como una mujer’, ‘Estamos fuera del mercado’, o ‘Ya no es importante nuestra sexualidad. Eso ya no es para mí’. Además, muchas mujeres se sienten acomplejadas o no se reconocen por los cambios físicos que se producen en su cuerpo. Surgen los miedos a sentirse menos deseadas, y a ello le añadimos, que, con la bajada de estrógenos, también son menos deseantes» – concluye Ana Blázquez Ares.

Sexo en la etapa adulta

El sexo continúa siendo importante en la vida de las personas entrada la edad adulta. El 70% de españoles de entre 42 y 58 años otorga una importancia alta al sexo en sus vidas según el XI Barómetro de Control. Un porcentaje por encima de la media española (el 65% da una importancia alta al sexo en sus vidas). Además, los adultos de entre 42 y 58 años confiesan mantener relaciones sexuales de forma frecuente: el 20% las mantiene cada 2-3 días y el 30% una vez a la semana.

Por ello, tener una vida sexual satisfactoria tras la llegada de la menopausia resulta fundamental. «Si regamos y cuidamos nuestra vida sexual, obtendremos beneficios importantes en otras áreas de nuestra vida como consecuencia de la liberación en nuestro cerebro de sustancias neuroquímicas muy beneficiosas para nosotras como: la serotonina y oxitocina, la dopamina, y la serotonina. El aumento de estas sustancias implica que nuestra autoestima aumente generando sensaciones de bienestar, relajación y satisfacción», añade Blázquez Ares.