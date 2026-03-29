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La nueva edición del CTCL Forum, un encuentro internacional que reunirá en los próximas semanas a especialistas en el manejo de los linfomas cutáneos de células T (LCCT), pondrá el foco en mejorar la calidad asistencial a través de un abordaje multidisciplinar y en situar al paciente en el centro, además de compartir la última evidencia científica sobre esta patología.

Los linfomas cutáneos de células T son enfermedades difíciles de identificar en sus fases iniciales, ya que pueden confundirse con patologías dermatológicas comunes como el eczema o la psoriasis. Así lo explica a OKSALUD, el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital 12 de Octubre, Pablo Ortiz, quien detalla que lo habitual es pensar primero en enfermedades más frecuentes, lo que retrasa la sospecha clínica. A ello se suma que la micosis fungoide, el subtipo más común, actúa como «un gran simulador», adoptando formas similares a otras afecciones cutáneas, lo que hace necesario recurrir en muchas ocasiones a biopsias repetidas para confirmar el diagnóstico.

Para facilitar su identificación precoz, se han descrito señales de alerta clínicas como lesiones con bordes muy definidos, especialmente en zonas no expuestas al sol, la presencia de áreas de piel sana entre zonas afectadas o un aspecto atrófico de la piel. Además, recientemente se ha propuesto una regla nemotécnica que ayuda a sospechar esta enfermedad atendiendo a aspectos como la distribución asimétrica de las lesiones, cambios en la coloración o la falta de respuesta a determinados fármacos.

Grandes consecuencias

El retraso diagnóstico tiene consecuencias relevantes. Ortiz señala que el impacto emocional es muy importante, ya que los pacientes perciben que algo no va bien en su piel sin obtener respuestas claras ni mejoría con los tratamientos iniciales. Este retraso puede favorecer la progresión de la enfermedad y aumentar las molestias, además de afectar a la vida social, al tratarse de lesiones visibles.

Desde el punto de vista del paciente, este proceso suele vivirse con incertidumbre. Lo cuenta a OKSALUD, Almudena Montejo, presidenta de la Asociación Española de Pacientes con Linfoma Cutáneo (AELIC), quien describe un recorrido largo y complejo hasta alcanzar el diagnóstico, con múltiples consultas médicas y tratamientos sin resultados claros. Durante este tiempo, los síntomas persisten y la calidad de vida se ve afectada de forma significativa.

Cuando finalmente se obtiene un diagnóstico, los pacientes experimentan emociones encontradas: por un lado, alivio al poner nombre a la enfermedad; por otro, miedo ante una patología oncohematológica poco conocida. En este contexto, la información clara, la comprensión y el acompañamiento resultan fundamentales.

Más allá de los síntomas físicos, el impacto del linfoma cutáneo se extiende a múltiples ámbitos de la vida. Los pacientes pueden convivir durante años con lesiones visibles y picor intenso que dificulta el descanso, lo que genera cansancio, frustración y desgaste emocional. Además, al afectar a la piel, puede influir en la autoestima y en las relaciones sociales debido al estigma asociado a las lesiones.

Efectos secundarios

Existen, además, otros factores como los efectos secundarios de los tratamientos, las visitas médicas frecuentes, el absentismo laboral o el impacto económico derivado del cuidado constante de la piel. La enfermedad también repercute en el entorno familiar y social, obligando a adaptar rutinas y generando, en ocasiones, dificultades para gestionar el apoyo emocional.

Ante esta complejidad, los especialistas coinciden en la necesidad de un abordaje multidisciplinar. Ortiz destaca que, además de dermatología, deben implicarse otras áreas como hematología, hemato-oncología, radioterapia, anatomía patológica y psico-oncología para mejorar la atención a estos pacientes.

En paralelo, en los últimos años se han producido avances relevantes en el tratamiento. Procedimientos como el trasplante de médula ósea, la fotoaféresis extracorpórea o terapias como el mogamulizumab han demostrado capacidad para prolongar la supervivencia de los pacientes, algo que hasta hace poco no se había conseguido con claridad. Asimismo, estudios internacionales están aportando información clave para mejorar la estratificación de los pacientes y optimizar las decisiones terapéuticas.

Desde las asociaciones de pacientes, también se subraya la necesidad de avanzar en el diagnóstico precoz y en la creación de centros de referencia que concentren experiencia y mejoren la coordinación asistencial. Montejo insiste en la importancia de disponer de información accesible, reforzar el acompañamiento emocional y dar mayor visibilidad a esta enfermedad, así como impulsar la investigación.