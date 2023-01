Fact checked

Fundada en 1977, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), nació con la misión de agrupar a las empresas españolas de este sector, coordinar y defender sus intereses generales y ostentar su representación ante las autoridades autonómicas, nacionales y europeas. Cuatro décadas trabajando por la investigación y el desarrollo tecnológico, que permiten poner al alcance de todos tecnologías, productos y servicios que mejoran la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las enfermedades. FENIN es una federación intersectorial que agrupa empresas fabricantes, empresas importadoras y distribuidoras de tecnologías y productos sanitarios cuya característica común es la de ser suministradoras de todas las instituciones sanitarias españolas.

Desde noviembre de 2022, Jorge Huertas es presidente de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, asociación empresarial que representa a un sector estratégico y esencial ante las administraciones públicas, las autoridades europeas, las instituciones sociosanitarias, las organizaciones empresariales y el resto de agentes del sector. Entre 2017 y 2022, Huertas ha ocupado el puesto de vicepresidente en la Junta Directiva de la Federación.

Huertas cuenta con dilatada experiencia en el sector de Tecnología Médica, habiendo ocupado puestos nacionales e internacionales en empresas multinacionales, como director general y responsable comercial. Desde 2019, es director general de Oximesa Nippon Gases. Anteriormente, ocupó diferentes puestos de dirección en la compañía The Linde Group. Es Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y cuenta con un MBA de la IESE Business School- Universidad de Navarra.

Para hablarnos sobre su nombramiento y las metas que se plantea en este nuevo cargo, OKSALUD entrevista al nuevo presidente de Fenin, Jorge Huertas.

PREGUNTA.- ¿Qué supone para usted el nombramiento como presidente?



RESPUESTA.- El nombramiento como presidente de Fenin representa para mí la oportunidad de dar respuesta desde una mayor responsabilidad al cometido de trabajar por el futuro de un sector esencial para la salud de la población y que actúa como motor económico, un ámbito al que he dedicado gran parte de mi carrera profesional. Al formar parte de la Junta Directiva de la Federación desde hace más de una década, en los últimos años como vicepresidente, junto a Dionisio Martínez, he adquirido un conocimiento sobre el Sector y sobre las líneas estratégica y de trabajo de Fenin que confío me ayuden a desempeñar una labor que asumo con compromiso.

P.- ¿Supone un reto personal y profesional?



R.- Efectivamente representa un doble desafío en ambos planos, entre otros motivos porque asumo la presidencia en un momento clave para el Sector y el sistema sanitario en su conjunto, que ha vivido en estos últimos años una crisis sin precedentes que ha puesto de relieve la importancia de la Tecnología Sanitaria, pero que también ha evidenciado la necesidad de tomar medidas para estar preparados ante posibles situaciones de emergencia sanitaria que nos permitan disponer de los recursos necesarios para hacerles frente.

Además, a consecuencia de la COVID-19 nos hallamos en un momento especialmente complejo, y a ello se suman otros aspectos críticos como la crisis global de suministros o la guerra de Ucrania. Desde Fenin venimos trabajando intensamente para minimizar sus efectos sobre el sector, entre otros motivos, para garantizar la disponibilidad de los productos sanitarios. Y esto supone para mí un enorme reto, tanto a nivel profesional como personal, ya que no hay nada que requiera más implicación y motivación que cuidar de la salud de las personas.

P.- Este reciente nombramiento ¿implica una nueva etapa o estrategia para la organización?



R.- Un cambio en la presidencia conlleva inevitablemente el inicio de una nueva etapa para cualquier organización; sin embargo, mi voluntad es dar continuidad a la excelente labor desempeñada por la Junta Directiva – de la que vengo formando parte desde hace años-, y por el equipo interno de la organización. Considero que la línea estratégica fijada dará respuesta a los principales retos que tenemos sobre la mesa, siempre sobre la base de la búsqueda permanente de fórmulas de colaboración con la Administración y los distintos agentes sanitarios; proporcionando soporte a nuestras empresas que les permita un crecimiento y una mejora de su competitividad, y la puesta en valor del Sector, todo ello con el objetivo común de que la Tecnología Sanitaria sirva de ayuda a los profesionales, continúe contribuyendo a la salud de la población, y ejerza como una de las palancas del cambio que requiere el sistema sanitario para transformarlo en uno más moderno, eficaz, digitalizado, y preparado ante los desafíos actuales y de futuro.

P.- ¿Cuál será su rol en este cargo?



R.- Tal y como he hecho anteriormente como vicepresidente, quiero representar a la Federación, así como sus principios y valores, ponerme al servicio de la organización y sus asociados, trabajar de manera conjunta con el resto de la Junta Directiva y del equipo y, en definitiva, contribuir a alcanzar acuerdos internos y externos que nos ayuden a seguir afianzando el Sector como esencial y estratégico y a cumplir con nuestros objetivos, siempre en beneficio de la innovación y la atención sanitaria.

P.- ¿Qué cree que puede aportar a esta labor?



R.- A la tarea que me ha sido encomendada puedo aportar el conocimiento que he adquirido en mis años de experiencia en la industria de Tecnología Sanitaria, pero sobre todo mi compromiso con el Sector y con el sistema sanitario, mi voluntad por llegar a consensos que permitan una mejora de ambos, el convencimiento de que la Tecnología Sanitaria debe jugar un papel protagonista y de que le espera un futuro brillante, en el que las herramientas tecnológicas cada vez tendrán un papel más decisivo en el diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades y en la calidad de vida de la población. Por supuesto, para lograr estos objetivos será imprescindible la labor de los vicepresidentes – Dionisio Martínez y Lourdes López-, así como la de Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación, todos cuentan con gran experiencia, capacidad y profesionalidad.

P.- ¿Cuáles son los objetivos que quiere conseguir desde el nuevo cargo?



R.- En esta nueva etapa espero que podamos consolidar las acciones estratégicas definidas por la Federación y continuar trabajando en posibles vías de mejora para nuestra industria y el sistema sanitario, en colaboración con las distintas administraciones, tanto a nivel nacional como autonómicas. Asimismo, continuaremos desplegando acciones y programas que permitan a nuestras empresas continuar creciendo y siendo más competitivas. Y todo ello sin olvidarnos de seguir visibilizando la contribución del Sector de cara a los pacientes y la sociedad.

P.- ¿Qué considera prioritario acometer en el sector de la tecnología sanitaria desde su nueva posición?



R.- En estos momentos nos preocupa especialmente la actual coyuntura económica, marcada por la escasez de componentes y materiales, el encarecimiento de las materias primas, la energía y los transportes, que han ocasionado retrasos en la fabricación y en el suministro de productos. Nos inquieta cómo puede afectar esta situación a nuestro Sector y, en consecuencia, a la disponibilidad de productos por parte de profesionales sanitarios y pacientes. Con el fin de paliar esta situación, vemos fundamental que se priorice el suministro de los productos sanitarios, así como la puesta en marcha de un plan de choque para salvaguardar su actividad de industrial. Este debería contemplar una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, para permitir una indexación de costes vinculados al IPC, de modo que los precios puedan aumentarse o reducirse en función de los costes que tengan que asumir las empresas.

Otra cuestión acuciante es la necesidad de aplicar un IVA reducido a los productos sanitarios (que en estos momentos se sitúa en el 21% en la mayoría), al tratarse de ‘bienes esenciales’, tal y como recoge la propia legislación europea. En Fenin estimamos que esta reducción podría traducirse en un ahorro de 1.000 millones de euros, que podrían destinarse a otros temas sanitarios prioritarios.

En la búsqueda de una mayor eficiencia a la hora de incorporar la tecnología al sistema sanitario, cabe destacar como una de nuestras primeras acciones del año 2023 la publicación de la ‘Guía de Compra Pública Eficiente del Sector de Tecnología Sanitaria’, que tiene el objetivo de que los servicios de salud y hospitales puedan acceder de forma fácil y clara a las mejores prácticas en contratación pública de Tecnología Sanitaria.

Si hay un tema que consideramos ineludible y urgente para el futuro del Sector ese es el Plan de Industrialización, algo que en 2022 motivó la puesta en marcha de un proyecto de ‘polos tecnológicos industriales’ a nivel autonómico en el que continuaremos poniendo el foco durante este ejercicio con el fin de promover un tejido industrial de alto valor.

Otra de las cuestiones básicas que tenemos sobre la mesa en este año es la necesidad de llevar a cabo una ejecución eficaz de los programas de fondos europeos que impulsarán la implantación de la tecnológica sanitaria en nuestro país, concretamente, el PERTE de Salud de Vanguardia y el Plan INVEAT para la renovación de equipamiento tecnológico sanitario. Valoramos de manera especialmente positiva este último, aunque creemos que debería ampliarse para incluir a otras familias tecnológicas y de este modo reducir el nivel de obsolescencia del parque tecnológico sanitario nacional.

Para resolver todos estos temas de calado, quiero resaltar que la Administración siempre encontrará en FENIN un aliado estratégico de valor, siempre dispuesto a cooperar y a poner su conocimiento y experiencia al servicio del sistema sanitario.