Hacer sudokus está bien pero los expertos coinciden: hay un pasatiempo mejor para rejuvenecer el cerebro 13 años

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Expertos científicos han avisado de que hay un pasatiempo mejor para la mente que los sudokus. Un grupo de investigadores ha acreditado en un estudio que aprender idiomas puede rejuvenecer el cerebro hasta 13 años. En un estudio reciente han certificado que el multilingüismo aporta beneficios para ralentizar el envejecimiento cerebral. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los beneficios que tiene para el cerebro aprender idiomas.

Científicos han venido informando en los últimos años que hacer pasatiempos tiene efectos positivos para el cerebro, siendo los sudokus unos de los buques insignia de estos juegos que ayudan a ralentizar el deterioro de uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Estudios recientes han acreditado que los juegos y pasatiempos estimulan las conexiones neuronales, mejoran la atención y ayudan a retrasar el deterioro cognitivo.

Dentro de los beneficios de utilizar juegos y pasatiempos cerca de la edad de la jubilación, están los siguientes:

Mejora de agilidad y memoria : Los pasatiempos ayudan a mantener la mente activa y rejuvenecen el cerebro.

: Los pasatiempos ayudan a mantener la mente activa y rejuvenecen el cerebro. Estimulación de hemisferios: Los puzles ayudan a trabajar al hemisferio izquierdo, que repercute en el análisis lógico, y al derecho, que tiene que ver con la creatividad.

Los puzles ayudan a trabajar al hemisferio izquierdo, que repercute en el análisis lógico, y al derecho, que tiene que ver con la creatividad. Reducción del estrés: Resolver un pasatiempo reduce la tensión y ansiedad, por lo que genera un impacto positivo en lo emocional.

El mejor pasatiempo para rejuvenecer el cerebro

Ahora, National Geographic recoge el resultado de un estudio que fue presentado recientemente en la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia celebrada en Barcelona hace unos meses. En este escenario, un grupo de científicos hizo público uno de sus grandes avances: el mejor pasatiempo para rejuvenecer hasta 13 años el cerebro es aprender idiomas. Todo ello debido a que estos expertos en la materia han descubierto que las personas bilingües tienen edad cerebral más joven de lo que corresponde.

La doctora Lucía Amoruso, investigadora en el Basque Center on Cognition, Brain and Language de San Sebastián, fue la que informó sobre los resultados de un estudio en el que han participado expertos procedentes de España, Chile, Argentina o Dublín, en el que se experimentó con cerca de un millar de participantes. «En términos sencillos, las personas que hablaban más idiomas tendían a tener cerebros que parecían más jóvenes de lo esperado para su edad cronológica», afirmó esta experta en declaraciones que recoge National Geographic.

«El efecto no solo estaba relacionado con el número de idiomas hablados. Un mayor dominio del idioma y una adquisición más temprana de una segunda lengua también se asociaron con un envejecimiento cerebral más retrasado. Esto sugiere que la experiencia multilingüe importa como un gradiente: no se trata simplemente de ser bilingüe o no, sino de la profundidad y duración de la experiencia lingüística», contó sobre los resultados de este estudio.

Christina Dalla, neurocientífica de la Universidad Nacional y Kapodistriana de Atenas, también informó sobre los resultados y además hizo mención para que las escuelas se tomen en serio este aprendizaje de idiomas y los efectos positivos que puede tener en el cerebro.

«Este estudio sugiere que aprender un segundo, tercer o cuarto idioma podría ayudar a nuestros cerebros a mantenerse más jóvenes por más tiempo, y cuanto antes empecemos, mejor», dijo esta experta en la materia, que también dejó claro que: «Hay muchas buenas razones para aprender otro idioma a cualquier edad (sociales, culturales y para la salud de su cerebro), por lo que deberíamos apoyar el aprendizaje de idiomas en la escuela y a lo largo de la vida, incluso si es difícil».

Así que los resultados de este estudio dejan claro que aprender dos idiomas puede reducir la edad percibida del órgano central en unos seis años y esto aumentará de forma exponencial en caso de aprender tres idiomas.