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Las imágenes de Emmanuel Macron durante su participación esta semana en el foro de la OTAN en Ankara, donde volvió a aparecer con gafas de sol en varios momentos de estas jornadas, han reavivado las preguntas sobre el motivo de este accesorio poco habitual en sus comparecencias públicas. Lejos de cualquier problema de salud grave, el Palacio del Elíseo ya explicó hace unos meses que el presidente francés se recupera de un derrame subconjuntival en el ojo derecho, una lesión oftalmológica benigna que puede resultar muy llamativa por su aspecto, pero que, por lo general, no afecta a la visión.

Aunque estos derrames suelen resolverse de forma espontánea, el enrojecimiento puede persistir durante varias semanas y algunos pacientes presentan sensibilidad a la luz, una circunstancia que explicaría que Macron siga recurriendo a las gafas de sol durante algunos actos oficiales.

El propio entorno presidencial explicó en su momento que Macron sufrió la rotura de un pequeño vaso sanguíneo de la conjuntiva, la fina membrana transparente que recubre la parte blanca del ojo. El resultado es una mancha roja intensa que puede ocupar buena parte de la esclerótica y tardar varias semanas en desaparecer por completo.

Aunque el cuadro suele ser indoloro y no afecta a la agudeza visual, algunos pacientes experimentan molestias, sensación de cuerpo extraño o una mayor sensibilidad a la luz. En esos casos, el uso de gafas de sol puede proporcionar mayor comodidad durante la recuperación, especialmente en exteriores.

Un problema muy llamativo, pero generalmente benigno

El derrame subconjuntival se produce cuando se rompe un pequeño capilar situado bajo la conjuntiva. La sangre queda atrapada entre esta membrana y la superficie del ojo, provocando un enrojecimiento muy visible que suele alarmar a quien lo padece por primera vez.

Los oftalmólogos recuerdan que, pese a su aspecto, la mayoría de los casos no revisten gravedad y no requieren tratamientos específicos.

Las causas más frecuentes incluyen:

Aumentos bruscos de la presión venosa al toser, estornudar o realizar esfuerzos intensos.

Hhipertensión arterial.

Traumatismos leves.

Uso de medicamentos anticoagulantes o antiagregantes.

Fragilidad de los vasos sanguíneos, especialmente en personas de mayor edad.

¿Cómo se trata?

En la inmensa mayoría de los pacientes, el tratamiento consiste simplemente en esperar a que el organismo reabsorba la sangre de forma natural.

Durante ese proceso pueden recomendarse:

Lágrimas artificiales si existe irritación ocular.

Evitar frotarse los ojos.

Protegerse de la luz intensa si aparece fotofobia o molestias.

Controlar la presión arterial cuando exista hipertensión.

Sólo cuando los derrames son recurrentes o aparecen acompañados de dolor intenso, pérdida de visión, traumatismos importantes o sangrado en otras partes del ojo es necesario realizar una evaluación oftalmológica más completa para descartar patologías de mayor relevancia.

¿Puede afectar a la visión?

La respuesta, en la gran mayoría de los casos, es no.

El derrame subconjuntival afecta únicamente a la superficie del ojo y no altera estructuras como la córnea, el cristalino o la retina, responsables de la visión. Precisamente por ello, los especialistas consideran esta lesión como una de las más aparatosas desde el punto de vista estético, pero también una de las menos preocupantes desde el punto de vista funcional.

En el caso de Emmanuel Macron, no existe información oficial que indique que padezca una enfermedad ocular crónica ni que haya sufrido una pérdida de visión. La información difundida por el Elíseo señaló únicamente la existencia de este derrame ocular, cuya resolución completa puede prolongarse durante varias semanas.