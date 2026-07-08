Fundación Mutua Madrileña financia 21 nuevos proyectos de investigación médica con 2,3 millones de euros

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La Fundación Mutua Madrileña ha entregado hoy sus XXIII Ayudas a la Investigación Médica, dotadas con 2,3 millones de euros, a 21 nuevos proyectos que se llevarán a cabo en hospitales de toda España. A través de estas ayudas, la fundación ya ha destinado cerca de 75 millones de euros a la investigación médica de calidad que se lleva a cabo en nuestro país.

El acto de entrega ha tenido lugar en Madrid y ha contado con la intervención del presidente del Grupo Mutua y de la Fundación Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, y el presidente del Comité Científico de la Fundación Mutua Madrileña, el doctor Rafael Matesanz. Ambos han estado acompañados del doctor Julio Zarco, director gerente del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, de Madrid, y presidente de la Fundación Humans para la promoción de la humanización de la asistencia sanitaria.

Los 21 nuevos proyectos se desarrollarán en las áreas de los trasplantes, salud mental infanto-juvenil, enfermedades raras infantiles, lesiones graves traumatológicas y la oncología -centrada este año en el cáncer de mama-. Adicionalmente, se apoyará económicamente un estudio en cáncer de mama liderado por especialistas del cuadro médico de Adeslas, compañía aseguradora líder en seguros de salud y perteneciente al Grupo Mutua.

Dos de los 21 estudios serán colaborativos, es decir, en ellos participarán equipos de al menos cuatro comunidades autónomas. En esta edición, en total, la fundación apoyará el trabajo de equipos de investigación de 25 centros de 12 comunidades autónomas diferentes.

Los proyectos de investigación han sido seleccionados por el comité científico de la fundación, que preside el doctor Rafael Matesanz, y del que forman parte los doctores Ana Lluch, Enriqueta Ochoa, Miguel Caínzos, Antonio Torres y Fernando Marco.

El acto ha estado presidido por Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua y su fundación, quien ha recordado que la Fundación Mutua Madrileña “mantiene desde hace 23 años su apoyo a la investigación de excelencia, pero también está impulsando una visión cada vez más integral de la salud, en la que la ciencia, la atención médica y la humanización de los cuidados formen parte de una misma realidad”. En este sentido, la Fundación Mutua Madrileña inició en 2023 una línea de humanización de espacios en hospitales públicos a la que ya ha destinado más de un millón de euros.

Por su parte, el doctor Julio Zarco, director gerente del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, de Madrid y presidente de la Fundación Humans, pone el énfasis en la importancia de la humanización “como un elemento terapéutico trasversal que engloba actitudes, procesos, experiencia del paciente y las infraestructuras. El core de la humanización son los principios humanísticos que inspiran instituciones como la Fundación Mutua que pone el centro de su interés en las personas”.

Durante el acto, la doctora Alba Segarra, del Hospital San Pau, de Barcelona, que lidera uno de los proyectos beneficiarios de este año en enfermedades raras pediátricas, ofreció unas palabras en nombre de todos los investigadores.

Riesgo de suicidio en jóvenes con autismo

Entre los 21 estudios seleccionados, hay dos colaborativos, es decir, en los que participan al menos equipos de cuatro comunidades autónomas distintas. Uno de ellos es el proyecto RISCATEA, que reunirá a investigadores de ocho centros españoles para estudiar adolescentes y adultos jóvenes con trastornos del espectro autista (TEA), con especial atención al análisis de los factores que pueden influir en el riesgo de suicidio. El estudio estará coordinado desde el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), por la investigadora Montse Fernández Prieto.

En los últimos años, se ha detectado que las personas con TEA presentan un riesgo mayor que la población general de desarrollar conductas suicidas. “Los estudios realizados hasta el momento reflejan cifras alarmantes: el 15% de las personas con TEA han intentado suicidarse en alguna ocasión y el 37% ha tenido algún tipo de idea suicida. Estos datos reflejan una importante preocupación de salud pública para nuestro país”, señala la investigadora.

Tras el análisis detallado de aspectos clínicos y genéticos de un grupo de 800 participantes de entre 12 y 30 años, RISCATEA desarrollará modelos predictivos mediante aprendizaje automático a partir de factores neurocognitivos, psicosociales y genéticos asociados al riesgo suicida en personas con TEA, que puedan ayudar a los profesionales sanitarios en la evaluación del riesgo.

Pronóstico del trasplante de pulmón

El otro estudio colaborativo, en el campo de los trasplantes, implicará a las nueve unidades de trasplante pulmonar existentes en España, de ocho comunidades autónomas y estará liderado desde el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid por el neumólogo Rodrigo Alonso Moralejo. El proyecto analizará el impacto del acortamiento telomérico en la evolución del trasplante de pulmón.

Los telómeros son los extremos de los cromosomas y su longitud está directamente relacionada con el envejecimiento y muerte celular. Los telómeros cortos están presentes en enfermedades respiratorias de pacientes que requieren un trasplante, como la fibrosis pulmonar, la EPOC y otras enfermedades crónicas. En este proyecto se determinará el impacto de este acortamiento en la evolución del trasplante pulmonar. El acortamiento se medirá tanto en el paciente como en el tejido del órgano trasplantado y permitirá explicar episodios de mala evolución en el postoperatorio inmediato, y en la evolución a largo plazo y supervivencia del paciente.

Otros proyectos

En trasplantes, además del proyecto colaborativo, se llevarán a cabo otros para prolongar el tiempo de conservación del órgano en frío y mejorar la logística del trasplante pulmonar; la generación de tolerancia inmunológica mediante el trasplante dual: renal y hematopoyético; o la generación de piel autóloga programable para la regeneración de heridas.

En oncología, los proyectos se centran este año en cáncer de mama. Uno de ellos validará terapias dirigidas frente a la proteína AXL en cáncer de mama, identificada como posible factor de resistencia a los tratamientos del cáncer de mama HER2+ y cuya inhibición farmacológica podría revertir la situación y aumentar la respuesta a la terapia; mientras que otros dos estudios se centran en mejorar el diagnóstico del cáncer de mama postparto. Asimismo, también en cáncer de mama se financiará un estudio de médicos del cuadro de Adeslas dentro de la categoría de la convocatoria incluida al respecto.

En enfermedades raras, los proyectos financiados se dirigen a patologías dispares, pero dos de ellos utilizan la tecnología multiómica para mejorar los diagnósticos de distintas patologías. Por último, en el campo de la traumatología, los estudios clínicos versarán desde el desarrollo de una plataforma de fisioterapia para pacientes frágiles con fractura de cadera con feedback en tiempo real hasta la aplicación de la inteligencia artificial para el cribado de osteoporosis y la predicción del riesgo de fracturas en mayores o el análisis de la microbiota intestinal como predictor de la infección protésica articular.

Estudios de prevención del suicidio

En España, y en el mundo, el incremento de casos de suicidios en adolescentes se ha convertido en un incipiente problema de salud pública. Por eso, los estudios dirigidos a la prevención del estudio infanto-juvenil han centrado la categoría de salud mental este año. Además del nombrado estudio RISCATEA, en personas con TEA, se llevarán a cabo otros tres proyectos, que combinan la intervención digital, con la genética, para aclarar las causas de esta tendencia.