Los farmacéuticos expertos coinciden y mandan un aviso por el ibuprofeno. «El de 600 y el de 400 tienen el mismo efecto pero el de 600 duplica los efectos adversos»

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El ibuprofeno se ha convertido en uno de los remedios más habituales para dolores de cabeza, menstruales o musculares. No hay una sola casa en España en la que no encuentres este medicamento. A pesar de ello, aparecen muchas dudas a la hora de elegir qué dosis tomar. El farmacéutico Mariano Jiménez ha hecho hincapié en el formato de 600 mg, una de las dosis más vendidas en España.

Según Jiménez, tanto la dosis de 400 como la de 600 mg tienen un efecto parecido para dolores leves o poco habituales, por lo que no hay una diferenciación entre una dosis y la otra a la hora de conseguir que remita el malestar. Sin embargo, el farmacéutico afirma que la pastilla de 600 mg puede derivar en efectos secundarios.

El consejo que nos ofrece Mariano Jiménez

El experto afirma que estos efectos pueden afectar a tu sistema cardiovascular, gastrointestinal o renal. Por esta razón, aconseja tomar la dosis de 400 mg para un dolor de cabeza puntual, siempre siguiendo las instrucciones de un médico y las circunstancias de cada persona.

Hay que tener muy en cuenta esta advertencia, ya que el ibuprofeno forma parte del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Este tipo de medicamentos es propenso a generar efectos adversos cuando se ingieren en cantidades elevadas o durante un periodo de tiempo alargado. Es por esto que una de las recomendaciones más extendidas por los profesionales es tomar la cantidad imprescindible durante el menor tiempo posible.

¿Cuándo es más eficaz el ibuprofeno ante el dolor?

El farmacéutico concluye que, ante un dolor de cabeza, actuar cuanto antes acelera la recuperación. Siguiendo esta premisa, muchas de las principales empresas farmacéuticas han comenzado a distribuir en los últimos años medicamentos que ayuden a una absorción más rápida del activo. Jiménez señala que los ibuprofenos combinados con arginina, como el Espidifén, buscan agilizar la absorción intestinal.

El ibuprofeno de cápsulas blandas, como el Nurofen Rapid, es otra de las alternativas que aconseja Jiménez. Al ser un medicamento que se presenta en forma líquida y no necesitar agua para su toma, esta formulación está diseñada para favorecer una rápida absorción.