Fact checked

En España, la tendencia hacia una alimentación más saludable ha ganado fuerza en los últimos años. Gracias a las redes sociales, el acceso a la información sobre recetas, ingredientes o nuevas dietas está al alcance de todos. Esto también ha provocado que se hayan popularizado algunos superalimetos con la promesa de mejorar la salud de forma más rápida.

En este contexto, HelloFresh, la empresa líder en kits de recetas, profundiza junto a la nutricionista Paula Valiente sobre el consumo de los superalimentos. De acuerdo con la experta, estos alimentos destacan por su alta concentración de nutrientes, antioxidantes, vitaminas y minerales. Sin embargo, explica que «no son productos imprescindibles para llevar una alimentación saludable. Sus nutrientes pueden obtenerse perfectamente a través de una dieta equilibrada y variada. Lo realmente importante es mantener un conjunto de hábitos saludables, no solo en la dieta, y mucho menos centrarse en un alimento en concreto».

La realidad es que, la alta difusión sobre los beneficios de estos ingredientes exóticos ha provocado que sean considerados alimentos milagro. Muchos asumen que consumir más superalimentos contribuye al bienestar, cuando en realidad ningún alimento por sí solo puede compensar una mala alimentación o un conjunto de malos hábitos.

La clave para una super alimentación

Apostar por los alimentos de temporada es una forma sencilla y eficaz de llevar una alimentación variada, equilibrada y más consciente. «A nivel nutricional, estos alimentos suelen ser de mayor calidad, conservando mejor sus vitaminas y minerales, además de ofrecer un sabor más intenso y natural», asegura Paula.

Además, muchos de los conocidos superalimentos tienen equivalentes de temporada con perfiles nutricionales muy similares, más accesibles y sostenibles. Como explica Paula Valiente: «las bayas de goji pueden compararse con las fresas, moras y arándanos, ya que todas son ricas en antioxidantes y vitamina C. Otro caso es el kale, cuyas propiedades nutricionales son muy similares a las de las espinacas o la acelga, pero estas últimas suelen ser más baratas. Por último, el aguacate es una excelente fuente de grasas saludables, pero alternativas como el aceite de oliva o los frutos secos también lo son».

En este sentido, si el objetivo es estar saludable, obtener los mejores nutrientes y, en definitiva, comer mejor, lo verdaderamente importante es mantener una alimentación variada y equilibrada. A esto se suma, como señala la experta, la necesidad de mantenerse físicamente activo, gestionar adecuadamente el estrés y garantizar un buen descanso, ya que todos estos factores influyen directamente en nuestro bienestar general.

«Comer solo superalimentos no es suficiente si el resto de la dieta no es equilibrada y nutritiva. Tomarlos sin cambiar otros hábitos negativos no hará que estés saludable. En lugar de enfocarse solo en ellos, una dieta saludable debe incluir frutas y verduras variadas, proteínas saludables, grasas buenas y menos azúcares refinados y procesados, que fomentan la inflamación», añade la experta.

Además de adaptarse mejor a las necesidades nutricionales de cada época del año, los productos de temporada suelen ser de proximidad, lo que no solo favorece la economía local, sino que también ayuda a reducir la huella de carbono asociada al transporte y conservación de ingredientes importados.