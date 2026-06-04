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Abbott, líder mundial en el sector sanitario, anuncia que ha obtenido la marca CE para la primera tecnología del mundo de detección dual de glucosa y cuerpos cetónicos destinada a personas con diabetes. Bajo las denominaciones comerciales Libre Duo y Libre Duo 10 Day, estos sistemas miden de manera constante la glucosa y los cuerpos cetónicos cada minuto, ofreciendo información en tiempo real. Así, ayudan a controlar el nivel de glucosa en el día a día —esencial para el control de la diabetes— y a detectar el aumento de cuerpos cetónicos en la sangre, lo que puede derivar en una complicación grave como la cetoacidosis diabética (CAD).

Por primera vez, las personas con diabetes podrán controlar los cuerpos cetónicos sin necesidad de análisis de sangre u orina. Abbott planea lanzar estos sistemas Libre Duo en varios países europeos a finales de este año.

Por qué es importante controlar los niveles de cetonas

En las personas con diabetes, cuando su organismo no tiene suficiente insulina, el hígado empieza a descomponer la grasa para obtener energía, aumentando la producción de unos compuestos químicos, los cuerpos cetónicos o cetonas, en sangre hasta niveles que pueden llegar a ser peligrosos.

Según la información de la Asociación Americana de Diabetes, estos niveles elevados pueden derivar en una cetoacidosis diabética en cuestión de horas y, si no se tratan, pueden llevar al paciente a un estado de coma o, incluso, a la muerte. Sin embargo, a pesar de que las guías clínicas recomiendan realizar pruebas de cuerpos cetónicos a lo largo de la enfermedad o en periodos de glucosa elevada, la detección precoz sigue siendo un reto.

Cómo funcionan los sistemas Libre Duo

Los sistemas Libre Duo controlan de forma continua tanto los niveles de glucosa como los cuerpos cetónicos, lo que reduce la dependencia de los análisis de sangre u orina, que solo reflejan los datos de un momento concreto.

Estos sensores están diseñados para ayudar a las personas con diabetes a controlar sus niveles de glucosa —el tratamiento estándar para el control diario de la diabetes— y, al mismo tiempo, alertarlas de un aumento de las cetonas para que puedan actuar de manera precoz y evitar una potencial emergencia grave de cetoacidosis diabética.

La obtención de la marca CE cubre los dos sistemas Libre Duo. Por un lado, Libre Duo, disponible para un uso de hasta 15 días e indicado para adultos de 18 años en adelante; y, por otro, Libre Duo 10 Day, con un uso de hasta 10 días y destinado a personas de 2 años en adelante. Según los datos clínicos, un sensor de 10 días puede ayudar a los jóvenes activos a completar todo el periodo de uso. Ambos sensores ofrecen una gran precisión constante.

Los sistemas Libre Duo se integrarán en el ecosistema Libre de salud digital de Abbott, lo que permitirá a los usuarios compartir datos de glucosa y cuerpos cetónicos con sus cuidadores y profesionales sanitarios. Abbott también está colaborando con las principales empresas de bombas de insulina para permitir que los sistemas de administración automatizada de insulina se conecten con estos sensores.

«Abbott tiene una larga trayectoria marcando el ritmo en innovación tecnológica sanitaria», afirmó Chris Scoggins, vicepresidente ejecutivo de la división de Atención a la Diabetes de Abbott. «Las personas que viven con diabetes nos comentan habitualmente que el riesgo de sufrir complicaciones graves forma parte de su día a día. Nuestros sistemas Libre Duo ofrecen a las personas con diabetes, a sus familias y a los profesionales sanitarios información más clara y temprana sobre lo que ocurre en su organismo, lo que les permite actuar antes cuando la seguridad es lo más importante».

Los sistemas Libre Duo se ajustan a las recomendaciones descritas en un reciente documento de consenso internacional de expertos elaborado por Breakthrough T1D, una organización mundial dedicada a la investigación y la defensa de la diabetes tipo 1, que describe el uso seguro y eficaz de la monitorización continua de cuerpos cetónicos como parte del control de la diabetes.

Una brecha creciente en la atención de la diabetes

La cetoacidosis diabética (CAD) puede desarrollarse rápidamente y a menudo es difícil de detectar de forma precoz. Dado que las cetonas no se monitorizan de forma rutinaria, con frecuencia se pasan por alto los signos de alerta, lo que contribuye a retrasar la intervención y a aumentar las tasas de CAD. Datos recientes ilustran la magnitud de estos retos: