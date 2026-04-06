Un estudio revela que dormir mucho no mejora el sueño y puede afectar a tu cuerpo

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Dormir más horas el fin de semana no a menudo significa descansar mejor. Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Michigan en Estados Unidos señala que mantener una hora de despertar constante, incluso en los fines de semana, puede ser la clave para mejorar la calidad del sueño y del bienestar general.

La clave está en la regularidad

Durante años, el consejo más repetido por los expertos ha sido dormir entre siete y nueve horas diarias. Sin embargo, ahora la ciencia empieza a centrar su atención en otro factor: la regularidad. Según este estudio, levantarse a la misma hora todos los días ayuda a tu cuerpo a estabilizar el organismo y favorece un descanso mucho más reparador.

El cuerpo humano funciona con un reloj interno que regula funciones esenciales como la energía, temperatura corporal o el estado de alerta. Cuando se mantiene una rutina estable, este reloj funciona correctamente, facilitando así un sueño de mayor calidad.

Dormir más el fin de semana, un error

Muchas personas intentan compensar la falta de sueño que se acumula durante la semana durmiendo más los fines de semana. Sin embargo, este hábito puede ser bastante contraproducente. Dormir mucho más que otros días provoca un desajuste en el reloj biológico.

Este cambio hace que el cuerpo se confunda, dificultando volver a la rutina el lunes. Como consecuencia, a pesar de haber dormido más, aparecen síntomas como cansancio y una mayor falta de concentración.

Dormir mejor no es dormir más

Los expertos coinciden en que la calidad del sueño es mucho más importante que la cantidad. Mantener horarios irregulares como el acostarse y levantarse a horas distintas perjudica al descanso, incluso si se duermen ocho horas.

De hecho, estudios han demostrado que alternar días de poco sueño con otros de mucho no compensa el daño y puede afectar al metabolismo y a la salud.