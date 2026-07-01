Elena Rodero, farmacéutica: “Nunca la recomendaría como tratamiento hidratante para después de tomar el sol»

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El verano suele ser una estación asociada con la alegría, las vacaciones y el disfrute, pero hay que saber cómo gestionar esta época del año para aprovecharla al máximo. Uno de los culpables de que asociemos estas emociones al verano es el sol.

Los rayos solares son una gran fuente de vitamina D, que mejora el ánimo de las personas, pero tienen una serie de efectos negativos que debemos tener en cuenta. Nuestra piel es la capa que dejamos más vulnerable, por lógica, a los rayos del sol; por ello tenemos que saber cómo disfrutar del sol con responsabilidad.

Elena Rodero, conocida farmacéutica y divulgadora, nos deja una de las claves para tratar la piel después de habernos expuesto al sol y por qué no recomienda un tratamiento hidratante.

¿Por qué no funciona la crema Nivea como aftersun?

Rodero nos habla de uno de los mitos veraniegos más extendidos que pueden castigar nuestra piel. Aplicar la icónica crema hidratante después de exponernos al sol no tendrá los efectos que esperamos, ya que no está formulada para reparar la piel agredida por el sol.

Estas cremas hidratantes no contienen ingredientes clave para frenar el daño celular, calmar la inflamación o regenerar la barrera cutánea.

El alivio inmediato que sentimos cuando la aplicamos después de la exposición se debe únicamente al cambio de temperatura que sufre nuestro cuerpo al aplicar crema fría en nuestra piel caliente. No tiene nada que ver con sus propiedades medicinales o cosméticas.

Las cremas hidratantes suelen ser cremas sumamente densas y nutritivas orientadas a pieles secas o zonas agrietadas (talones, manos o codos), pero no para el trato de la piel sensible, irritada o congestionada por la radiación ultravioleta.

Lo que necesita la piel para combatir al sol

Para recuperar el agua perdida y reparar la piel de manera eficaz, Elena Cordero recomienda utilizar productos after sun específicos que contengan: