‘Aftersun’: el imprescindible que tu piel necesita después del sol

Cuando llega el sol, no hay que elegir entre prevenir o curar. Más bien, las dos opciones se vuelven tan importantes que deberían pasar a ser rutinas imprescindibles de tu rutina. La primera, la conocemos todos: la crema de sol. Un paso que, si bien se debe incorporar durante todo el año, su presencia e importancia en estos meses se intensifica. Y la segunda es el aftersun, ese recurso estrella que siempre te echa una mano cuando el primer paso falla. Hoy te reunimos los mejores aftersun para tener en el radar después de pasar largos días postrada al sol.

‘Aftersun Leche Post Solar Hidratante y Reparadora’, de Ecran

Esta leche reparadora enriquecida con la fórmula Cellular Repair Complex calma e hidrata la piel a nivel celular para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel causado por una mala exposición solar. Incorpora a su vez vitamina E como potente antioxidante para una reparación total y, gracias a su formato lechoso, es fácil de aplicar y se absorbe rápidamente. Dispone también de formato de viaje para poder meter en el avión fácilmente y que te pueda acompañar a todos lados.

PVP: 10,4 € / 400 ml

‘Aftersun natural potenciador del bronceado’, de Freshly

Con una fórmula 99% natural, este producto hidrata, calma y reduce rojeces. Lo hace gracias a dos activos tecnológicos que incorpora: photobiome, que mejora la microbiota cutánea y mejora su función protectora; y Blue Alga, que calma la piel y mejora la absorción de la vitamina D del sol. También incorpora su patente, que intensifica y prolonga el bronceado a través de tres vías de inducción de melanina.

PVP: 19,95 € / 100 ml.

‘Heliocare After Sun UV Repair’, de Cantabria Labs

Cantabria Labs ha ideado esta fórmula pensada para calmar e hidratar la piel, mejorando su elasticidad y textura. Se presenta en un formato en gel, óptimo para el cuerpo y el rostro y testado para todo tipo de pieles, a partir de los 3 años.

PVP: 10 € / 100 ml (precio medio en plataformas online)

‘Aftersun Corporal’, de Institut Esthederm

Este aftersun no está solo pensado para hidratar; gracias a que estimula la melanina con su tecnología Adaptasun, prolonga el bronceado mientras que cuida e hidrata la piel. Aunque solemos recomendar el formato en leche porque es mucho más fácil de aplicar y se absorbe con mayor rapidez, si prefieres la crema en gel, esta fórmula también dispone de ese formato.

PVP: 42,50 € / 200 ml

‘Loción aftersun’, de Vanessium Suncare

Muchos portales especializados avalan la relación calidad-precio de Vanessium Suncare. Dentro de su catálogo encontramos esta loción calmante y reparadora, que, además de hidratar y mejorar la sensación de la piel, repara la profundidad de la barrera cutánea del daño oxidativo de la radiación solar.

PVP: 28 € / 100 ml

‘Gel refrescante aftersun’, de Lierac

Como parte de su línea de cuidado y prevención solar, Subissime, Liersc presenta una loción pensada para cuidar y nutrir la piel después de la exposición solar. Potencia el bronceado porque hidrata en profundidad, gracias a su fórmula enriquecida en un 95 % con ingredientes naturales. Tiene una textura fresca y en gel fácil de aplicar y, además, un ligero aroma a coco, vainilla y jazmín blanco.

PVP: 12 € / 200 ml

‘Isdin post-solar aftersun lotion’, de Isdin

Uno de los artes mejor valorados en el mercado es el Isdin. Con su fórmula ayuda a calmar e hidratar intensamente y prolongar el bronceado. Además, algo diferencial de este producto es que es también propio, adaptado para todo tipo de pieles, incluidas las de los más pequeños, lo que hace que sea un producto 360º y adaptado para toda la familia.

PVP: 5 € / 100 ml

Avène Reparador

Otro de los grandes favoritos de la sección de parafarmacia es esta fórmula de avena. Formulada con vitamina E, un potente antioxidante que frena el daño de los radicales libres, esta leche hidratante es perfecta para calmar e hidratar la piel en profundidad. Se puede aplicar a partir de los tres años, y es perfecta tanto para el rostro como para el cuerpo.

PVP: 15,95 € / 200 ml