El mejor protector solar está en Decathlon y lo recomienda la OCU: con protección SPF y UVA por sólo 13 euros

Elegir protector solar parece algo sencillo, pero en realidad no lo es tanto. En el mercado podemos encontrar decenas de opciones, con precios que son muy distintos y promesas que, a simple vista, parecen similares. Quizás lo más fácil sea elegir marcas que podemos considerar de toda la vida, o también aquellos que son más caros, pensando que así protegen más, pero el problema es que el precio no determina nada ya que no siempre lo que pone en la etiqueta coincide con lo que realmente ofrece el producto.

Por eso, cada verano muchos consumidores se fijan en los análisis de la OCU, que ha revisado de distintos protectores para comprobar si cumplen con lo que anuncian. No se trata sólo de comparar marcas, sino de ver cuáles funcionan de verdad en condiciones reales. Y en el estudio de este año hay una conclusión que llama bastante la atención, y es que uno de los protectores mejor valorados no pertenece a una marca conocida de farmacia ni tiene un precio elevado. Se vende en Decathlon y cuesta poco más de 12 euros.

El protector solar de Decathlon que ha sorprendido en el análisis de la OCU

La crema que encabeza el ranking de la OCU dentro de su categoría es la Sun Cream SPF30 de Decathlon. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, es la que mejores resultados ofrece entre los productos analizados con ese nivel de protección. Lo interesante aquí no es sólo que funcione bien, sino que cumple exactamente con lo que promete. Puede parecer algo básico, pero no todos los protectores del estudio lo consiguen. En este caso, tanto la protección frente a los rayos UVB (el SPF) como la cobertura frente a los UVA están dentro de lo esperado.

Además, otro detalle que destaca el informe realizado por la OCU es que su composición no incluye ingredientes considerados problemáticos, algo que cada vez pesa más a la hora de elegir un producto de este tipo.

Qué se ha tenido en cuenta en el estudio de la OCU

El análisis no se basa únicamente en revisar etiquetas. Se ha realizado en un laboratorio independiente, con pruebas tanto sobre la piel como mediante métodos técnicos, siguiendo normas europeas específicas. Esto permite comprobar si el nivel de protección indicado es real y no sólo una referencia teórica. En otras palabras, se ha comprobado si el producto responde igual cuando se usa en la práctica.

Este punto es clave, porque el protector solar no es un cosmético más. Su función es evitar que la radiación ultravioleta dañe la piel, algo que está directamente relacionado con quemaduras, envejecimiento cutáneo e incluso problemas más serios a largo plazo. Y no sólo en verano ya que su uso se recomienda durante todo el año, pero sí que es cierto que es ahora cuando lo usamos más ya que la piel está más expuesta durante horas y horas.

No todos los protectores cumplen lo que prometen

El informe también deja algunos avisos importantes. En varios productos se han detectado fragancias que pueden provocar reacciones en pieles sensibles, algo que conviene tener en cuenta antes de comprar. Más llamativo es el caso de ciertos protectores de SPF alto que no alcanzan el nivel anunciado. En uno de ellos, destinado además a público infantil, la protección real se queda bastante por debajo de lo que indica el envase. Este tipo de situaciones ha llevado a la OCU a pedir controles más estrictos, porque al final el consumidor da por hecho que la etiqueta refleja la realidad.

Cómo es la crema solar SPF30 de Decathlon

Más allá del resultado en laboratorio, la crema de Decathlon cumple con lo que suele buscar la mayoría de usuarios en verano. Ofrece protección SPF30 con cobertura frente a rayos UVA y UVB, y está pensada tanto para cuerpo como para rostro. También resiste al agua y al sudor, algo importante si se usa en la playa, la piscina o haciendo deporte.

Otro aspecto a tener en cuenta es que está formulada para pieles sensibles, lo que reduce el riesgo de irritaciones en personas que suelen reaccionar a otros productos. En la práctica, es una crema sencilla, fácil de aplicar y sin complicaciones, pensada más para el uso diario que para un perfil muy específico.

Un precio que rompe la idea de que lo bueno es caro

Por último, si algo ha llamado la atención de este análisis es el precio. La crema ronda los 12,95 euros, situándose entre las más económicas de todo el estudio. Esto rompe bastante con la idea de que para tener una buena protección solar hay que irse a marcas más caras. En este caso, uno de los productos mejor valorados es también uno de los más asequibles de modo que con su análisis la OCU deja claro que no siempre hace falta gastar más para proteger bien la piel, pero sí conviene fijarse en qué productos cumplen realmente con lo que dicen.