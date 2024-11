Fact checked

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha renovado, «tras la rigurosa revisión científica», las órdenes de riesgo modificado concedidas a la empresa tabacalera multinacional sueca con sede en Estocolmo, Swedish Match USA., para ocho productos General Snus con la declaración de «riesgo reducido».

Concretamente, con esta renovación los ocho productos pueden seguir comercializándose -según la autorización previa de 2019- con la siguiente declaración de riesgo modificado: «Usar General Snus en lugar de cigarrillos tiene menor riesgo de cáncer de boca, enfermedad cardíaca, cáncer de pulmón, accidente cerebrovascular, enfisema y bronquitis crónica».

Los ocho productos que han recibido órdenes de concesión de riesgo modificado hasta 7 de noviembre de 2032 son:

General Loose, General Dry Mint Portion Original Mini, General Portion Original Large, General Classic Blend Portion White Large-12ct, General Mint Portion White Large, General Nordic Mint Portion White Large-12ct, General Portion White Large General Wintergreen Portion White Large.

«Evidencia científica»

En su decisión, publicada on-line en su página web, la FDA ha determinado que respalda su decisión en la «evidencia científica» y que los consumidores comprenden el «riesgo relativo» de estos productos en comparación con los cigarrillos.

«La FDA encontró que estos productos de riesgo modificado, tal como los usan realmente los consumidores, reducirán significativamente el daño y el riesgo de enfermedades relacionadas con el tabaco para los consumidores individuales de tabaco y beneficiarán la salud de la población en su conjunto», se severa en la comunicación de la agencia.

En particular, concreta la FDA, la evidencia científica disponible, incluidos los estudios epidemiológicos a largo plazo, muestra que, en comparación con el tabaquismo, el uso exclusivo de estos productos «plantea un menor riesgo de cáncer de boca, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, accidente cerebrovascular, enfisema y bronquitis crónica».

«La evidencia disponible no indica un inicio significativo de estos productos entre los jóvenes», añade la Administración de Alimentos y Medicamentos americana. En cualquier caso, la agencia americana puntualiza que «no existe ningún producto de tabaco seguro, y quienes no consumen productos de tabaco no deberían empezar a hacerlo».

Añade, además, que si en algún momento determina que la comercialización continua de los productos ya no beneficia la salud de la población en su conjunto, podría retirar las órdenes.

Y así, la orden de modificación del riesgo concedida no permite a la empresa comercializar el producto con ninguna otra declaración de modificación del riesgo que transmita o pueda inducir a error a los consumidores haciéndoles creer que los productos están avalados o aprobados por la FDA, o que la FDA considera que los productos son seguros para el consumo por parte de los consumidores.

Antes de tomar una decisión final sobre cualquier solicitud, la FDA tiene en cuenta toda la información relevante disponible para la agencia, incluidos los comentarios públicos y las recomendaciones del Comité Asesor Científico de Productos de Tabaco (TPSAC). El 26 de junio de 2024, la FDA celebró una reunión del TPSAC para analizar estas solicitudes de renovación por parte de la multinacional sueca y su veredicto se publicó la semana pasada.