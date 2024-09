Fact checked

Karl Fagerström, psicólogo especialista en tabaquismo, ha abordado la necesidad de poner en marcha nuevas iniciativas que contribuyan a reducir la incidencia en tabaquismo en España. Así, ha destacado sus numerosas presencias en España para indicar que es un país «que adoro por su estilo de hacer las cosas -tan españolas- en muchos aspectos, pero reconozco que para algunas de ellas se me pegan algunos aspectos tan pragmáticamente suecos. Por ejemplo, me llama la atención ver que la incidencia de fumadores en España durante años se mantiene alta y estable sin apenas bajar, y lamento que no se esté abordando este grave problema sin tener en cuenta todos los avances de que disponemos».

De esa forma, indica que «la experiencia sueca en el uso de productos alternativos de nicotina para reducir el consumo de tabaco ha revelado una llamativa paradoja: Aunque los suecos consumen nicotina al mismo nivel que en el resto de Europa, los suecos tienen muchos menos problemas de salud relacionados con el tabaco cuando se trata de los hombres».

Así, el especialista señala que Suecia simplemente ha elegido una forma menos arriesgada de consumir nicotina, por ejemplo, «el snus o las bolsitas de nicotina, lo que ha dado lugar a resultados sanitarios significativamente mejores».

«En Suecia, aproximadamente uno de cada cuatro hombres consume nicotina, una tasa comparable a la de los países vecinos y de la UE. Sin embargo, los hombres suecos tienen un 38 por ciento menos de muertes relacionadas con el tabaco y una incidencia de cáncer de pulmón un 41% inferior a la media europea», asevera. El psicólogo, cree que la clave de estos resultados sanitarios superiores es el cambio estratégico de Suecia hacia un consumo de nicotina menos nocivo.

«La narrativa de la salud pública mundial demoniza hoy la nicotina como el principal enemigo», señala mientras asume que «el planteamiento sueco demuestra que la nicotina en sí no es el principal problema de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, sino la manera en la que se consume. Al regular e incentivar alternativas más seguras, Suecia ha conseguido reducir los riesgos para la salud sin imponer una prohibición total de la nicotina, una sustancia que muchos consideran social y personalmente importante».

Por otra parte, cree que «la eficacia de la estrategia sueca de reducción de daños se ve confirmada por la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) de la declaración de reducción de riesgos del snus, basada en amplios estudios epidemiológicos a largo plazo». Sin embargo, la Unión Europea (UE) ha prohibido el snus, incide y añade que «una decisión que no ha beneficiado a los fumadores europeos, dadas las abrumadoras pruebas de su mínimo daño en comparación con el tabaco. La prohibición del snus constituye un mal precedente de regulación sin base científica y no debería repetirse en el caso de productos nuevos y emergentes que contienen nicotina, como las bolsitas de nicotina. No se puede sobrestimar la urgencia de reevaluar la política de la UE en materia de tabaco, centrándose en las causas de los daños, en lugar de en la nicotina en sí, dado el potencial para salvar innumerables vidas».

«Muchos países de la UE se enfrentan a un importante reto de salud pública con una elevada prevalencia del tabaquismo, en torno al 23% entre los adultos, lo que provoca alrededor de medio millón de muertes al año relacionadas con el tabaquismo entre los hombres y cuesta a los Estados miembros grandes sumas cada año en costes sanitarios y pérdida de productividad. A pesar de décadas de esfuerzos para controlar el tabaco y de los amplios conocimientos sobre los perjuicios del tabaquismo, Europa está lejos de alcanzar la condición de país libre de humo».

Con este telón de fondo, la Unión Europea necesita aceptar la reducción de los daños del tabaco, advierte Karl Fagerström, psicólogo especialista en tabaquismo. «La postura restrictiva del país respecto a los productos de reducción de daños, como la prohibición de las bolsitas de nicotina y no de los cigarrillos y la introducción de elevados impuestos especiales sobre los líquidos de los cigarrillos electrónicos, contradice las pruebas científicas que respaldan su eficacia para dejar de fumar y su menor potencial dañino. Este enfoque excesivamente restrictivo, que trata los productos de reducción de daños de forma similar a los productos del tabaco tradicionales, tendrá como resultado un daño neto para la salud pública al disuadir a los fumadores de cambiar a alternativas menos nocivas».

El psicólogo recuerda que los países que han adoptado estrategias de reducción de daños, como Japón y el Reino Unido, aportan pruebas convincentes de su eficacia. Japón experimentó un descenso acelerado de las ventas de cigarrillos tras la introducción de productos de tabaco calentado, con una caída de las ventas de 180.000 millones en 2015 a menos de 100.000 millones en 2022.

«En Nueva Zelanda, que apoya el uso de cigarrillos electrónicos para dejar de fumar, puede observarse ahora una tasa de tabaquismo del 6,8 por ciento, que hace sólo unos años superaba el 12 por ciento. Por el contrario, los países que han prohibido los productos alternativos a la nicotina o que han adoptado un enfoque restrictivo al respecto, como Australia y muchos países de la UE, han registrado una reducción más lenta de las tasas de tabaquismo». Y continúa aseverando que «la experiencia de Suecia, con una prevalencia del tabaquismo del 5,6%, subraya los importantes beneficios para la salud pública de la adopción de estrategias de reducción de daños, con tasas de mortalidad por enfermedades relacionadas con el tabaco significativamente inferiores a las de la UE».

Los argumentos en contra de la reducción de daños suelen basarse en la demonización de la nicotina y en la preocupación por su consumo entre los jóvenes. Sin embargo, «existen pruebas desde hace tiempo que demuestran que la nicotina, aunque adictiva, tiene una contribución directa mínima, si es que tiene alguna, a las enfermedades relacionadas con el tabaquismo». Así, la teoría de que los productos de reducción de daños actúan como puerta de entrada al tabaquismo ha quedado ampliamente desmentida, ya que las tasas de tabaquismo entre los jóvenes han disminuido a medida que aumentaba el uso de productos alternativos de nicotina. «Este es el caso de países como Estados Unidos y Nueva Zelanda. Además, las prohibiciones de sabores destinadas a proteger a los jóvenes pasan por alto los estudios que demuestran que los sabores distintos del tabaco, especialmente el mentol y la menta, en productos alternativos ayudan significativamente a los fumadores adultos a dejar de fumar. Es importante señalar que las normativas bien equilibradas y las restricciones de edad pueden abordar eficazmente las preocupaciones sobre el consumo entre los jóvenes, sin comprometer los beneficios potenciales de la reducción de daños para los fumadores adultos».

Por ello, la política de salud pública «debe encontrar un equilibrio entre los beneficios previstos y los daños no deseados». Un enfoque demasiado cauto «basado en temores infundados y en el principio de precaución perjudicará a los fumadores al restringir el acceso a productos de riesgo reducido». En su lugar, Karl Fagerström, advierte que «los reguladores deberían adoptar una regulación proporcional al riesgo, similar a la que se hace en la mayoría de los países con el alcohol, que distinga claramente los productos de reducción de daños del tabaco de los cigarrillos convencionales». Incide en que «este planteamiento, que incluye la promoción activa de alternativas más seguras para quienes no pueden o no quieren dejar de fumar sin ayuda, es esencial para reducir la prevalencia del tabaquismo y mejorar los resultados en materia de salud pública en la UE».

El éxito de Suecia en la reducción de los daños relacionados con el tabaquismo a través de productos de nicotina alternativos ofrece un valioso modelo. «Es hora de que España y en general, los países de la UE reconsideren su postura sobre la nicotina y adopten la reducción de daños como una estrategia de salud pública viable y eficaz. Los países pueden reducir significativamente la carga de morbilidad adoptando un enfoque del control del tabaco más matizado y basado en evidencias».

«En España se está revisando el nuevo plan antitabaco y creo que el gobierno español tiene una oportunidad de oro a la hora de ayudar a bajar las altas tasas de fumadores. Estoy convencido de que adoptar una visión pragmática al estilo sueco basado en el uso de alternativas de nicotina sin humo puede ser una importante contribución», concluye Karl Fagerström.