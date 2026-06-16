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Dräger acaba de lanzar al mercado español su nueva línea de monitores de telemetría Vista T100, una solución diseñada para facilitar la monitorización continua de pacientes en entornos hospitalarios cada vez más conectados y dinámicos. Con el Vista T100 y el T100 S, su versión más pequeña, Dräger apuesta por mejorar la conectividad, permitiendo registrar en tiempo real los principales signos vitales, aumentar la seguridad del paciente y favorecer flujos de trabajo más eficientes para los profesionales sanitarios.

Los monitores Vista T100 y Vista T100 S conectan a los pacientes con el personal hospitalario y con las redes de monitorización central. De esta forma, se integran en las bases de datos y sistemas ‘Patient Data Management Systems’ (PDMS) ya existentes, permitiendo transmitir de forma fiable y en tiempo real los signos vitales y la información del paciente, por ejemplo, a las historias clínicas electrónicas.

Además, estos monitores de telemetría portátiles combinan las ventajas de los equipos tradicionales con la posibilidad de monitorizar al paciente en escenarios de movilidad, es decir, mientras el paciente se desplaza dentro del entorno hospitalario.

Entre sus principales características, el Vista T100 permite el registro continuo de parámetros vitales esenciales como el ECG, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno (SpO₂), la frecuencia cardíaca, la temperatura y la presión arterial.

Cuenta con una pantalla táctil de 3,5 pulgadas, de fácil lectura, que permite un manejo rápido e intuitivo y facilita al personal sanitario el acceso directo a todos los datos de medición, tanto si realiza una monitorización remota como si trabaja junto a la cama del paciente.

Gracias al registro automático de tendencias y a su capacidad para almacenar hasta 1.200 eventos de alarma, el dispositivo permite detectar de forma temprana posibles cambios críticos y documentarlos con mayor precisión. Además, ofrece la posibilidad de programar alarmas personalizadas para adaptarse a las necesidades clínicas de cada paciente.

Otra de sus ventajas es su diseño compacto y ligero. El Vista T100 pesa aproximadamente 325 gramos, un peso similar al de un libro de bolsillo, lo que facilita su transporte y manejo. Su batería integrada permite hasta 72 horas de funcionamiento inalámbrico autónomo. Por su parte, el Vista T100 S es aún más ligero, con un peso aproximado de 240 gramos.

«Estamos encantados de ser el primer hospital del mundo en utilizar la solución de telemetría de Dräger. Esta innovación permite a nuestro personal monitorizar los signos vitales de nuestros pacientes de forma segura y continua. Sobre todo, esto aumenta la seguridad de los pacientes que están bajo nuestro cuidado. Además, su diseño innovador facilita notablemente el trabajo diario de nuestros empleados y aumenta la eficiencia», afirma el Prof. PD Mag. Dr. Lukas Fiedler, jefe de Cardiología Intervencionista de la Clínica Goldenes Kreuz de Viena.

«Con los modelos Vista T100 y Vista T100 S supervisamos parámetros vitales importantes en tiempo real, desde los datos generales hasta la monitorización cardiológica. Gracias a la integración inteligente del sistema, al registro automático de tendencias y a su fácil manejo, nuestra solución de telemetría garantiza un flujo continuo de información. Esto permite al personal de enfermería supervisar los cambios en sus pacientes en todo momento, al tiempo que les permite moverse e ir recuperando su movilidad», señala Class Liljedahl, director de marketing de Dräger.

Integración con los sistemas hospitalarios

Los modelos Vista T100 y Vista T100 S incorporan interfaces WLAN y HL7 que permiten una integración sencilla en las redes hospitalarias. Los datos relevantes del paciente pueden transferirse de forma automática y segura a las historias clínicas electrónicas, simplificando la documentación y mejorando la coordinación entre los equipos asistenciales.

Además, la conexión con el Vista Gateway y el sistema de monitorización central Vista permite controlar a múltiples pacientes desde un único punto, facilitando una respuesta más rápida ante posibles cambios en su estado y contribuyendo a mejorar la calidad de la atención.

Diseñado para el uso clínico diario

La robustez y la flexibilidad son dos de las características principales del Vista T100. El dispositivo está preparado para resistir caídas desde alturas de hasta 1,5 metros y, dependiendo del modelo, cuenta con distintos niveles de protección frente a polvo y agua (IP44 o IP67 en el caso del Vista T100 S).

Asimismo, dispone de una amplia gama de accesorios y servicio de asistencia profesional para garantizar un funcionamiento continuo. De forma opcional, el monitor puede incorporar ECG de 12 derivaciones y herramientas avanzadas de análisis cardiológico, como el análisis de arritmias, del intervalo QT y del segmento ST, especialmente útiles en la monitorización móvil de pacientes cardíacos.

Nuevo miembro de la familia Vista

Los modelos Vista T100 y Vista T100 S se incorporan a la familia de monitores Vista de Dräger, ampliando las soluciones disponibles para la monitorización continua de pacientes en diferentes áreas hospitalarias.

Ambos dispositivos pueden conectarse con sistemas de gestión de pacientes, estaciones de trabajo y monitores Vista, creando un ecosistema integrado que facilita el seguimiento del paciente y la comunicación entre los distintos profesionales sanitarios.