Dra. Elena Gómez: «El cansancio puede ser señal de enfermedad hepática»

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La colangitis biliar primaria (CBP) es una enfermedad hepática autoinmune, poco frecuente y todavía desconocida para buena parte de la sociedad, que afecta mayoritariamente a mujeres. Aunque en muchos casos puede permanecer sin síntomas durante años, el cansancio extremo y el picor persistente pueden llegar a condicionar de forma importante la vida diaria de las pacientes.

El diagnóstico precoz resulta clave para frenar la progresión de la enfermedad y evitar complicaciones, en un momento en el que, además, han aumentado las opciones terapéuticas para aquellas pacientes que no responden o no toleran adecuadamente los tratamientos de primera línea. Así, hablamos con la Dra. Elena Gómez, médica adjunta del Hospital Universitario 12 de Octubre, sobre los retos que todavía plantea esta enfermedad y los avances que han cambiado su abordaje.

Pregunta.- Para quienes no conocen esta enfermedad, ¿qué es exactamente la Colangitis Biliar Primaria y por qué afecta de forma tan mayoritaria a las mujeres?

Respuesta.- La colangitis biliar primaria (CBP) es una enfermedad crónica del hígado de origen autoinmune. Dicho de forma sencilla, el sistema inmunitario destruye por error los pequeños conductos biliares del hígado, que son los encargados de transportar la bilis hasta el intestino, donde ayudan a digerir las grasas y algunas vitaminas. A medida que estos conductos se van dañando, la bilis deja de circular correctamente y puede acumularse tanto en el hígado como en la sangre. Esta acumulación provoca inflamación y, progresivamente, puede generar cicatrices en el tejido hepático. Si el daño continúa durante años, el hígado puede desarrollar cirrosis y perder progresivamente su capacidad para funcionar con normalidad, llegando en los casos más avanzados a una insuficiencia hepática.

La CBP es una enfermedad poco frecuente que afecta mayoritariamente a mujeres: alrededor de 9 de cada 10 pacientes. Suele diagnosticarse entre los 40 y los 60 años. Aunque se cree que influyen factores genéticos, hormonales y ambientales, todavía no sabemos con exactitud por qué afecta mucho más a las mujeres, algo que también ocurre en otras enfermedades autoinmunes.

P.- ¿Cómo describen sus pacientes el impacto real del cansancio extremo y el picor persistente en su vida diaria: en el sueño, en el trabajo, en las relaciones sociales?

R.- Los síntomas de la CBP pueden ser muy diferentes de una persona a otra y, especialmente al principio, es posible no notar ninguno. Sin embargo, los dos síntomas que más característicamente describen los pacientes son el cansancio y el picor.

La fatiga puede llegar a ser muy intensa y no se trata simplemente de “estar cansado”: en algunas personas puede dificultar el trabajo, las actividades cotidianas o incluso mantener una vida social normal. Algo parecido ocurre con el picor, que puede ser especialmente molesto por la noche, interferir con el sueño y acabar aumentando todavía más el cansancio. Por eso, cuando estos síntomas son importantes, pueden tener un impacto considerable en la calidad de vida. Además, pueden aparecer otros síntomas como sequedad de ojos y boca, molestias abdominales o dolores articulares. En fases más avanzadas pueden aparecer signos como la ictericia o los xantomas. Y hay un aspecto importante: tener muchos síntomas no significa necesariamente que la enfermedad esté más avanzada. La intensidad del cansancio o del picor no siempre se corresponde con el grado de daño que existe en el hígado. Por eso es importante valorar ambas cosas de forma independiente durante el seguimiento.

P.- ¿Por qué cree que síntomas como estos, pese a ser tan limitantes, siguen sin recibir la atención o la comprensión que merecen, tanto a nivel social como, en ocasiones, dentro del propio entorno sanitario?

R.- Uno de los problemas es que muchos de estos síntomas son difíciles de ver desde fuera. El cansancio, la dificultad para concentrarse o el picor no siempre tienen una manifestación visible y, además, pueden confundirse con problemas cotidianos o con otras situaciones. Eso hace que, en ocasiones, se tienda a restarles importancia, cuando para el paciente pueden llegar a condicionar su trabajo, sus relaciones sociales y su vida diaria.

También ocurre dentro del propio entorno sanitario. Tradicionalmente, en una enfermedad hepática se ha prestado mucha atención a cómo está funcionando el hígado y a la evolución de los parámetros analíticos, pero no siempre se pregunta de manera sistemática cómo se encuentra realmente el paciente en su día a día. Y una persona puede tener una enfermedad aparentemente estable desde el punto de vista hepático y, sin embargo, sentirse muy limitada por el cansancio o el picor.

P.- Se calcula que un 15% de las personas afectadas por CBP en España todavía no están diagnosticadas. ¿A qué se debe este infradiagnóstico?

R.- El infradiagnóstico se debe, en buena medida, a que la CBP puede pasar desapercibida durante mucho tiempo. En las primeras fases, muchas personas no presentan síntomas y, cuando aparecen, suelen ser poco específicos, como el cansancio o el picor, que pueden atribuirse a muchas otras causas. Además, en muchos casos la enfermedad se detecta de forma casual al encontrar alteraciones en los análisis de sangre. Si no se sospecha la enfermedad o no se interpretan adecuadamente determinados cambios analíticos, el diagnóstico puede retrasarse.

A esto se suma que, al tratarse de una enfermedad poco frecuente, no siempre está presente entre las primeras posibilidades diagnósticas. Por tanto, mejorar el conocimiento de la enfermedad y mantener un mayor grado de sospecha, especialmente ante alteraciones persistentes de determinadas pruebas hepáticas, es fundamental para reducir ese infradiagnóstico y conseguir que los pacientes lleguen antes al diagnóstico adecuado.

P.- ¿Cómo ha cambiado el diagnóstico de esta enfermedad en las últimas décadas? Antes se detectaba en fases avanzadas y hoy, en cambio, muchos casos se descubren de forma asintomática.

R.- El diagnóstico de la CBP ha cambiado mucho en las últimas décadas. Antes era más frecuente que la enfermedad se identificara cuando el paciente ya tenía síntomas claros o cuando existía un daño hepático más avanzado. Hoy, en cambio, una parte importante de los diagnósticos se realiza de forma mucho más precoz y, en ocasiones, de manera casi casual, a partir de una analítica rutinaria que muestra alteraciones en las enzimas hepáticas.

Esto ha sido posible gracias a un mayor conocimiento de la enfermedad, a una mejor capacidad para identificar los marcadores que orientan al diagnóstico y a que existe una mayor concienciación entre los profesionales sanitarios. Como consecuencia, actualmente podemos encontrar pacientes que tienen CBP pero todavía no presentan síntomas y cuyo hígado no ha desarrollado un daño importante.

Este cambio es muy relevante porque permite empezar antes el seguimiento y, cuando está indicado, el tratamiento, con el objetivo de frenar la progresión de la enfermedad. También nos recuerda que encontrarse bien o no tener síntomas no significa necesariamente que la enfermedad no esté presente.

P.- ¿Qué papel juegan las analíticas rutinarias o los reconocimientos médicos de empresa en esa detección más temprana?

R.- Las analíticas rutinarias pueden tener un papel muy importante porque, en muchas ocasiones, son precisamente las que ponen la primera pista sobre la enfermedad. Esto es especialmente relevante en la colangitis biliar primaria, porque puede evolucionar durante un tiempo con pocos síntomas o con síntomas muy inespecíficos. Por eso, una alteración analítica aparentemente incidental puede ser la primera oportunidad para sospechar que existe un problema y poner en marcha las pruebas necesarias.

Los reconocimientos médicos de empresa pueden contribuir en este sentido cuando incluyen una analítica que detecte alteraciones relevantes, pero no debemos entenderlos como una prueba específica para diagnosticar la enfermedad. Lo importante es que, cuando aparece una alteración persistente de determinados parámetros hepáticos, no se banalice y se valore adecuadamente. Detectar esa primera señal y saber interpretarla puede acortar el camino hasta el diagnóstico y permitir actuar antes.

P.- ¿Qué diferencia supone, en términos de calidad de vida y pronóstico, diagnosticar la CBP en una fase precoz frente a hacerlo cuando ya hay síntomas avanzados?

R.- Un diagnóstico precoz es clave para modificar el curso de la enfermedad. Permite iniciar antes el tratamiento de base, reducir la velocidad de progresión del daño hepático y prevenir complicaciones. Cuando se identifica la CBP antes de que exista un daño hepático avanzado, podemos iniciar el tratamiento y el seguimiento de forma temprana, con el objetivo de frenar la progresión de la enfermedad y prevenir complicaciones.

De hecho, muchas personas con CBP permanecen asintomáticas durante años y, si reciben un tratamiento adecuado y responden bien a él, pueden mantener una buena calidad de vida y una expectativa de vida próxima a la de la población general. Por el contrario, cuando el diagnóstico se realiza en fases avanzadas, especialmente si ya existe cirrosis o complicaciones como la hipertensión portal, la ascitis o la ictericia, las posibilidades de revertir el daño son mucho menores y aumenta el riesgo de descompensación hepática y de necesitar un trasplante.

P.- En los últimos años han surgido nuevas opciones de tratamiento para las pacientes que no responden de forma adecuada al tratamiento de primera línea o no lo toleran bien. Desde su experiencia clínica, ¿qué ha supuesto para estas pacientes la llegada de estas nuevas alternativas terapéuticas?

R.- La llegada de nuevas alternativas terapéuticas ha supuesto un avance muy relevante para los pacientes con CBP que no alcanzan una respuesta adecuada con el tratamiento de primera línea o que no lo toleran. En estos pacientes, disponer de nuevas opciones significa que ya no tenemos que asumir que la falta de respuesta al tratamiento inicial implica necesariamente una progresión inevitable de la enfermedad.

Desde el punto de vista clínico, uno de los cambios más importantes es que podemos adoptar una estrategia mucho más individualizada. Valoramos la respuesta bioquímica al tratamiento, el estadio de la enfermedad, la tolerancia y también aspectos que afectan directamente al día a día del paciente. Nuestro objetivo es conseguir el mejor control posible de la enfermedad, reducir el riesgo de progresión y, al mismo tiempo, preservar su calidad de vida.

Además, estas nuevas opciones han ampliado nuestras posibilidades de actuación precisamente en un grupo de pacientes que históricamente tenía menos alternativas. Esto es especialmente importante porque sabemos que una respuesta bioquímica adecuada al tratamiento se asocia con un mejor pronóstico a largo plazo.

Por tanto, más allá de disponer de nuevos fármacos, lo que realmente ha cambiado es nuestra capacidad para intervenir de manera más precoz, ajustar el tratamiento a las características de cada paciente y evitar, en la medida de lo posible, que la enfermedad llegue a fases avanzadas. Es un cambio muy positivo que nos permite afrontar el manejo de la CBP con una perspectiva mucho más personalizada y esperanzadora.

P.- Como médica que trata a estas pacientes en el día a día, ¿cuáles son hoy los principales retos pendientes en el control de la enfermedad y en el manejo de sus síntomas?

R.- Uno de los principales retos que tenemos actualmente es conseguir un control integral de la enfermedad. Hemos avanzado mucho en el tratamiento de la CBP, pero todavía hay pacientes que no responden de forma suficiente a las terapias disponibles o que presentan síntomas que pueden afectar de manera importante a su calidad de vida.

Entre estos síntomas, la fatiga y el prurito siguen siendo especialmente relevantes. Además, no siempre existe una relación directa entre la intensidad de estos síntomas y el grado de afectación del hígado. Por eso, es fundamental preguntar por ellos de forma activa y no asumir que una buena analítica significa necesariamente que la paciente se encuentra bien.

Otro reto es identificar cuanto antes a aquellas pacientes con mayor riesgo de progresión y ajustar el tratamiento a sus características y necesidades. En este sentido, la medicina personalizada está adquiriendo cada vez mayor importancia.

Y, por supuesto, sigue siendo fundamental mejorar el diagnóstico precoz. Todavía encontramos pacientes que llegan a las consultas cuando la enfermedad está más avanzada de lo deseable. Detectarla a tiempo nos permite intervenir antes y tenemos más posibilidades de modificar su evolución.

P.- Con motivo de este Día Mundial, ¿qué mensaje le gustaría trasladar tanto a las pacientes como a la sociedad en general sobre la CBP?

R.- Me gustaría transmitir, en primer lugar, un mensaje de tranquilidad y de esperanza a las pacientes: hoy conocemos mucho mejor la colangitis biliar primaria que hace unos años y disponemos de más herramientas para diagnosticarla, tratarla y hacer un seguimiento adecuado. Recibir este diagnóstico puede generar incertidumbre o preocupación, pero tener CBP no significa necesariamente que la enfermedad vaya a evolucionar hacia una fase avanzada.

También me gustaría animar a las pacientes a conocer su enfermedad, mantener un seguimiento regular y hablar con su equipo médico sobre cualquier síntoma o preocupación que tengan. La relación entre paciente y profesional sanitario es fundamental para poder tomar las mejores decisiones en cada momento.

Y a la sociedad en general, le diría que es importante dar visibilidad a una enfermedad que, aunque no siempre sea evidente desde fuera, puede tener un impacto considerable en la vida de quienes la padecen. El Día Mundial es una buena oportunidad para aumentar el conocimiento sobre la CBP, favorecer un diagnóstico más temprano y recordar que detrás de cada diagnóstico hay una persona cuya calidad de vida también debemos cuidar.

Hemos avanzado mucho y tenemos motivos para ser optimistas, pero debemos seguir trabajando para que ninguna paciente se quede atrás y para que todas puedan acceder a un diagnóstico y a un tratamiento adecuados lo antes posible.