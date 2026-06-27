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El verano supone un reto para la piel. La exposición solar, las altas temperaturas, el cloro de las piscinas o el agua del mar pueden favorecer la deshidratación, acelerar algunos signos del envejecimiento y hacer más visibles determinadas imperfecciones cutáneas. Por ello, cada vez más personas recurren a tratamientos médico-estéticos que buscan preparar la piel para esta época del año y mejorar su aspecto de forma natural.

Entre las opciones más demandadas se encuentra el Baby Botox BB. Según explica la Dra. Beatriz Beltrán a OKSALUD, especialista en Medicina Estética, Nutrición y Antienvejecimiento, este tratamiento consiste en personalizar la toxina botulínica para relajar la musculatura facial de manera muy selectiva. Su principal ventaja es que permite suavizar las arrugas de expresión sin eliminar la movilidad del rostro ni alterar la capacidad de gesticular.

PREGUNTA. El Baby Botox BB es uno de los tratamientos más demandados antes del verano. ¿Qué ventajas ofrece frente a la toxina botulínica tradicional y cómo se consigue suavizar las arrugas sin perder naturalidad en la expresión?

RESPUESTA.- El Baby Botox BB consiste en personalizar la toxina botulínica para relajar la musculatura facial de forma muy selectiva. La gran ventaja es que permite suavizar las arrugas de expresión sin perder la naturalidad ni la capacidad de gesticular.

Antes del verano es especialmente interesante porque, debido a la intensidad de la luz solar, tendemos a entrecerrar más los ojos, fruncir el entrecejo y gesticular con mayor frecuencia. Esta hiperactividad muscular favorece que las arrugas dinámicas se marquen más. Baby Botox BB es una excelente opción para pacientes que buscan un resultado muy natural y que no desean verse «paralizados» ni notar cambios artificiales en su expresión facial.

P.- Los polinucleótidos se han convertido en una de las grandes tendencias en medicina estética. ¿Qué beneficios aportan a la piel durante los meses de verano y para qué tipo de pacientes están especialmente indicados?

R.- Los polinucleótidos representan uno de los grandes avances de la medicina estética regenerativa. Son pequeños fragmentos de ADN altamente purificados que actúan estimulando los propios mecanismos de reparación de la piel. A diferencia de los rellenos u otros tratamientos que aportan volumen, los polinucleótidos no modifican los rasgos ni la forma del rostro. Su función es mejorar la calidad de la piel desde el interior, favoreciendo la regeneración celular, aumentando la hidratación y mejorando la elasticidad y la luminosidad cutánea. Durante el verano son especialmente interesantes porque ayudan a combatir la deshidratación provocada por el sol, el calor, el cloro de las piscinas o el agua del mar.

P.- Antes de exponernos al sol, ¿por qué es importante realizar una limpieza dermatológica profesional y cómo se decide qué tratamiento —Hydrafacial, Préime Dermafacial u OxyGeneo— es el más adecuado para cada piel?

R.- Preparar la piel antes del verano es tan importante como protegerla del sol. Una limpieza dermatológica profesional permite eliminar células muertas, impurezas y restos acumulados en la superficie cutánea, favoreciendo una piel más saludable y receptiva. Además, al eliminar ese exceso de células superficiales, conseguimos que el bronceado sea más uniforme y homogéneo.

Aunque la piel realiza este proceso de renovación de forma natural, ayudarla periódicamente mejora notablemente su aspecto y optimiza la eficacia de los tratamientos y de los productos de protección solar. No existe una técnica universalmente mejor que otra; lo importante es realizar un diagnóstico médico previo para seleccionar el protocolo que mejor se adapte a las necesidades de hidratación, luminosidad, sensibilidad o envejecimiento de cada piel.

P.- Glow Up BB promete un efecto tensor y de buena cara en una sola sesión. ¿En qué consiste este protocolo, qué resultados se pueden esperar y por qué es una opción especialmente interesante antes de las vacaciones?

R.- Glow Up BB es uno de nuestros protocolos estrella para quienes buscan un efecto de «buena cara» inmediato antes de un evento o de las vacaciones. Combina láser para mejorar tensado y tratar la piel con un tratamiento específico de la piel que aporta un glow inmediato sin irritar la piel y aportando la luminosidad desde el primer momento. Trata diferentes tecnologías que actúan de forma sinérgica para mejorar la calidad de la piel, aportar luminosidad y conseguir un efecto tensor; solo con una sesión ya se ve resultado.

Para protocolo de tensado se utiliza láser Fotona TightSculpting®, que estimula la retracción de los tejidos y mejora la firmeza de la piel. La utilización de la tecnología HoneyComb es una nueva forma de hacerlo más potente y efectivo, ya que contribuye a optimizar la distribución de la energía, potenciando el efecto tensor y mejorando la eficacia global del tratamiento.