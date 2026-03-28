Ésta es la dieta favorita de los dermatólogos para cuidar la piel

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La dieta mediterránea está presente para los dermatólogos estadounidenses. Así lo aseguran en un comunicado la American Academy of Dermatology Association (AAD), donde recomiendan este tipo de alimentación, rico en alimentos de origen vegetal y grasas omega 3, para ayudar a que los tratamientos biológicos para la psoriasis sean más efectivos, al tiempo que reduce los riesgos de enfermedades cardíacas asociados con esta afección cutánea común.

Y es que la salud de la piel y la alimentación están íntimamente unidas. «Los alimentos que se consumen son fundamentales para la eficacia de los medicamentos para las afecciones cutáneas e incluso pueden ayudar a minimizar los posibles efectos secundarios», aseguran desde la ADD. Por ello, optar por una dieta adecuada cuida la salud de la piel, maximiza la eficacia de los tratamientos para enfermedades cutáneas y mejora la salud general.

Pero dentro de nuestras fronteras, también se hace hincapié en la importancia de la nutrición para la salud de la piel. En concreto, Mónica Herrero, del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, explica A OKSALUD que la piel es un órgano «más y refleja lo que ocurre a nivel interno: inflamación, estado hormonal, salud intestinal y nutricional». Y recomienda, sin dudar, la dieta mediterránea.

La piel, órgano de defensa

Por su parte, desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, hacen referencia a una publicación científica en la que han participado algunos miembros de esta institución de Andalucía. «La piel, como órgano vital de defensa, regulación e interacción con el entorno, refleja tanto nuestro estilo de vida como nuestro estado nutricional», advierte. Y señalan la importancia de vitaminas como la A, C y E; minerales como zinc, cobre y selenio; ácidos grasos esenciales; polifenoles y carotenoides, puesto que actúan «como barreras protectoras frente a la radiación solar, el envejecimiento prematuro y ciertos desequilibrios inflamatorios».

En definitiva, frutas, verduras, pescado azul, aceite de oliva, frutos secos y semillas, otra vez la dieta mediterránea, son los alimentos que tienen que estar presentes en la dieta para evitar algo tan preocupante como el envejecimiento de la piel. Precisamente, el envejecimiento de la piel es la segunda preocupación de los españoles, sólo superada por el cáncer de piel. Una inquietud que se incrementa significativamente tras cumplir los 50, de acuerdo con la II edición de su estudio anual SkinData que realiza Instituto Médico Ricart (IMR).

Y lo corroboran desde el Consejo General de Colegios oficiales de dietistas-nutricionistas, donde han comprobado que «cada vez llegan más consultas” de pacientes interesados por su alimentación para cuidar la piel. Si bien consideran que “todavía no está del todo interiorizado» puesto que, aún, «muchas personas siguen buscando soluciones exclusivamente tópicas y se sorprenden cuando entienden que lo que comen influye tanto o más que una crema». No obstante, «poco a poco hay más conciencia, sobre todo en acné adulto, rosácea y envejecimiento cutáneo».

Kéfir, alimento clave

Los científicos a los que hace referencia la Escuela Andaluza de Salud, resaltan el papel de los simbióticos, es decir, una combinación de probióticos – las denominadas bacterias «buenas», como por ejemplo el Kéfir-, los prebióticos -que sirven de alimento para las bacterias buenas, como el ajo o legumbres- y de extractos marinos -como los procedentes de algas, en la regeneración celular y la protección antioxidante.

Por el contrario, si bien los expertos no hablan de «prohibir» ciertos alimentos, si recomiendan “limitar”. Precisamente, Mónica Herrero advierte que «una alimentación inadecuada puede favorecer acné, dermatitis, envejecimiento prematuro o empeorar patologías cutáneas ya existentes».

Como conclusión, la experta recomienda «dejar de buscar soluciones rápidas» para entender que «la piel es como un reflejo del estilo de vida». «Comer mejor, hidratarse, dormir bien y gestionar el estrés tiene un impacto real y sostenido» asegura. Y pide evitar comparaciones porque «no existe una dieta perfecta para la piel, sino la que mejor se adapta a cada persona».