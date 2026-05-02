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El abordaje del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) está viviendo un cambio de paradigma impulsado por la innovación tecnológica y por nuevas estrategias terapéuticas centradas en el paciente. Este trastorno, uno de los más prevalentes dentro de las enfermedades respiratorias del sueño, se caracteriza por episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior durante el descanso nocturno, lo que provoca pausas respiratorias, descenso del oxígeno en sangre y una importante fragmentación del sueño. Sus consecuencias van más allá del descanso, ya que se asocia a somnolencia diurna, fatiga, problemas de concentración y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares o metabólicas.

En este contexto, han comenzado a desarrollarse nuevas herramientas que buscan complementar los tratamientos tradicionales y mejorar la adherencia terapéutica, uno de los principales retos en esta patología. Entre ellas destaca Airway Gym, una aplicación española que digitaliza la terapia miofuncional mediante un programa de ejercicios orientados a fortalecer la musculatura de la vía aérea superior, reduciendo así el colapso respiratorio que se produce durante el sueño. Esta solución, impulsada por el doctor Carlos O’Connor Reina, ha sido reconocida con el Premio SaluDigital a la mejor app de Medicina, lo que refuerza su posicionamiento como una de las propuestas más innovadoras en este ámbito.

El impacto de esta herramienta no se limita al entorno nacional. Este reconocimiento pone de manifiesto el creciente interés global por las soluciones digitales aplicadas a la medicina del sueño, especialmente aquellas que permiten trasladar tratamientos que antes requerían supervisión presencial al entorno doméstico del paciente.

En este escenario, OKSALUD ha entrevistado al Dr. Carlos O’Connor Reina, otorrinolaringólogo y especialista en Medicina del Sueño, para analizar el papel de la terapia miofuncional digital, la evidencia clínica existente y cómo herramientas como Airway Gym pueden contribuir a mejorar el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes con apnea del sueño.

PREGUNTA.- ¿Qué ventajas ofrece la terapia miofuncional digital frente a tratamientos tradicionales como la CPAP?

RESPUESTA.- La principal ventaja es que actúa sobre un factor clave en la apnea obstructiva del sueño: la función de la musculatura de la vía aérea superior. Mientras que la CPAP mantiene la vía aérea abierta durante el sueño, la terapia miofuncional busca mejorar el tono y la coordinación muscular para reducir el colapso. En formato digital, además, facilita la accesibilidad, el seguimiento y la implicación del paciente.

P.- ¿Qué perfil de paciente puede beneficiarse más de Airway Gym?

R.- Es especialmente útil en pacientes con apnea leve o moderada, roncadores, pacientes con bajo tono muscular orofaríngeo y aquellos con mala adherencia a CPAP. También puede utilizarse como terapia complementaria en pacientes con dispositivos de avance mandibular dentro de un enfoque personalizado.

P.- ¿Qué evidencia clínica existe actualmente?

R.- Existen revisiones sistemáticas y metaanálisis que demuestran que la terapia miofuncional puede reducir la severidad de la apnea y mejorar síntomas como el ronquido y la somnolencia. Además, nuestro estudio publicado en JMIR mHealth and uHealth mostró mejorías clínicas tras el uso de Airway Gym.

P.- ¿Cómo mejora la adherencia una herramienta digital?

R.- Las herramientas digitales permiten guiar al paciente, facilitar el acceso al tratamiento desde casa y hacerlo más interactivo. Esto mejora la constancia y la integración del tratamiento en la vida diaria, aumentando la adherencia.

P.- ¿Puede sustituir a otros tratamientos?

R.- Actualmente debe entenderse como una terapia complementaria. La CPAP sigue siendo el tratamiento de referencia en muchos pacientes, especialmente en casos moderados o graves. Sin embargo, un enfoque multimodal que incluya terapia funcional permite mejorar los resultados en pacientes seleccionados.