Cirugía torácica uniportal: segura, precisa y mínimamente invasiva

La Dra. Elisabet Arango es la nueva cirujana torácica de Juaneda Hospitales, con consulta y actividad quirúrgica en Clínica Juaneda. Se ha subespecializado en la cirugía uniportal, que permite el acceso quirúrgico al área torácica para el tratamiento de patología pulmonar por una única y pequeña incisión, una técnica mínimamente invasiva pero altamente efectiva, muy precisa en la intervención y segura para el paciente, y que además permite reducir el dolor postquirúrgico.

PREGUNTA.- ¿Cómo ha evolucionado la cirugía torácica oncológica?

RESPUESTA.- Cuando a una persona le diagnostican un cáncer de pulmón tratable con intención curativa, una opción fundamental es la cirugía. Inicialmente se hacían toracotomías, una gran incisión entre las costillas para colocar un retractor costal, tirar y abrir, y de ese modo acceder al pulmón y poder quitar la parte afectada. Este procedimiento resultaba muy agresivo, por lo que poco a poco ha ido evolucionando hacia técnicas mínimamente invasivas, introduciendo por orificios más pequeños cámaras de vídeo e instrumental quirúrgico, sin necesidad de retractores costales. Esa evolución nos ha llevado a la reducción del número de puertos hasta llegar a un puerto único, lo que se denomina cirugía uniportal.

P.- ¿Qué mejoras supone para el paciente la cirugía torácica uniportal?

R.- Hacer mediante vídeo cirugía mínimamente invasiva la misma técnica para poder quitar ese cáncer de pulmón, le genera al paciente menos dolor postoperatorio, porque sólo tocamos un espacio intercostal y además la incisión es mucho más pequeña. El paciente podrá salir antes del hospital (evitando complicaciones asociadas a la hospitalización, como neumonías o estancias prolongadas en UCI), volver a casa y a su vida normal y la convalecencia será mejor. Por eso tiene tanto empuje la cirugía uniportal.

P.- ¿Y a nivel técnico?

R.- En general, la cirugía mínimamente invasiva ofrece mejor visión que la cirugía abierta, pero específicamente la cirugía uniportal es mucho más intuitiva, que otras cirugías con accesos mínimos, porque el plano de visión y ejecución es el mismo, lo que aumenta la precisión y mejora la coordinación del cirujano. En otros procedimientos, si la cámara va por un lado y se está operando por otro, el cirujano tiene una perspectiva distinta por diferentes proyecciones, entre lo que hacen sus manos y lo que ven sus ojos. Que el cirujano opere del modo más confortable posible ayuda también al óptimo desarrollo quirúrgico y finalmente a mejorar la experiencia del paciente.

P.- Decía que la recuperación es mucho más rápida.

R.- SÍ, cuando hacíamos una toracotomía hacíamos una incisión que ocupaba medio tórax, y el uso del retractor costal podía generar lesiones de nervios intercostales o fracturas de las costillas, lo que genera muchísimo dolor. Por protocolo, en cirugía torácica se coloca un catéter epidural para el control del dolor postoperatorio. En las cirugías uniportales también se pone, pero a las 24 horas el paciente está caminando por la planta, con mucho menos dolor, por lo que la retirada del catéter es mucho más rápida y en poco tiempo se desescala a analgesia intravenosa, hasta poder darle el alta en unos días con medicación oral. En un escenario perfecto, en el que no hay complicaciones, el paciente puede pasar un día en UCI y otros dos o tres en planta, cuando antes, con la cirugía abierta, se pasaban muchos más días hospitalizado para controlar el dolor.

P.- Y también se salvaguarda tejido muscular…

R.- Efectivamente, porque con la toracotomía se desgarran capas musculares, que son las que han de dar soporte a todos los movimientos que posibilitan la respiración y que con la cirugía torácica uniportal se ven mucho menos lesionados. Dado que la respiración no se puede detener, el tórax va a estar siempre en movimiento, de modo que no es lo mismo tener una herida intercostal, de adelante a atrás, que una de una pequeña incisión, que puede molestar puntualmente pero que no supone la misma agresión. Estas cirugías se complementan, además, con la fisioterapia que enseña a evitar el dolor.

P.- ¿Cómo es posible realizar una cirugía tan importante a través de un solo orificio?

R.- Con la aparición de la cirugía mínimamente invasiva se desarrollaron a su vez dispositivos e instrumentos para poder llevarla a cabo de la mejor manera, como toracoscopios, pincería más larga, instrumental especial con ángulos apropiados, o endograpadoras para suturar, que han hecho posible una entrada por un único puerto que no sea incómoda. Gracias a esas características (longitud, grosor) de los materiales que introducimos, el manejo es más adecuado durante el procedimiento y más seguro para el paciente.

P.- ¿Es la intervención más corta con estos procedimientos?

R.- La duración de la intervención no depende de la técnica, sino de otros muchos factores y en gran parte tienen que ver con el paciente. Por ejemplo, puede que el paciente tenga una patología compleja y que sea más tediosa la disección o que haya tenido en el pasado muchas infecciones respiratorias que hayan creado adherencias, lo que obliga a estar más tiempo liberándolas, o que el paciente padezca de base una enfermedad obstructiva pulmonar que impida que el anestesista pueda colapsar correctamente el pulmón, dificultando al cirujano la manipulación y el procedimiento. Todo esto podría prolongar más la intervención para garantizar la seguridad del paciente y el óptimo transcurso de la cirugía y eso no depende de la técnica de abordaje que se elija.

P.- ¿Qué ventajas tiene a nivel de visualización?

R.- Con la videocirugía se ve cualquier punto del tórax, con total nitidez y claridad, mientras que cuando se hace una toracotomía y se interviene en abierto se tiene que hacer una especie de trabajo de minería, de manera que el cirujano debe colocarse para ver mejor varias veces durante la cirugía, según el área de la cavidad torácica donde esté trabajando, porque el tórax es un hueco rígido, una caja a la que no se puede acceder con una simple mirada a todos sus rincones, mientras que con una cámara si se accede a mirar a cualquier zona y lo visualizas cómodamente en un monitor, lo que proporciona una mejor ergonomía al cirujano y da mucha más seguridad para el paciente.

P.- ¿Cuánto tiempo se pasa en UCI tras una de estas intervenciones?

R.- En cirugías mayores, como las nuestras, los pacientes siempre pasan en UCI un mínimo de 24 horas por protocolo. Hay que tener en cuenta que se está interviniendo un pulmón, donde la parte que vamos a quitar se nutre y devuelve sangre directamente de vasos sanguíneos que salen y entran del corazón, y estos manejan un gran volumen de sangre. Si sangra una arteria el riesgo vital para el paciente es muy grande. La videocirugía te da mucho más control, ya que permite un aumento del campo quirúrgico, con una visualización de alta definición (con cámaras 4K) que aportan una visión detallada de las estructuras anatómicas finas y mejoran la diferenciación entre tejidos normales y patológicos, evitando así muchos accidentes intraoperatorios.