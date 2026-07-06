Así puedes ver el eclipse sin dañar tus ojos: el método que recomiendan los expertos

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Las gafas homologadas suelen ser la opción más directa de observar el eclipse del próximo 12 de agosto, pero no es la única opción. Hay un método sencillo, accesible y más seguro que permite disfrutar de este fenómeno sin tener que mirar al sol directamente.

Se trata de una proyección indirecta, un sistema tan simple como eficaz que se basa en filtrar la luz solar a través de un orificio. El procedimiento es sencillo: se hace un agujero en una cartulina, se pone uno de espaldas al Sol y se deja que la luz pase a través del orificio para que se proyecte sobre otra superficie. Lo que aparece es una imagen del Sol (en miniatura) que reproduce su forma en el momento del eclipse.

Este método es muy útil, especialmente en niños, ya que elimina el riesgo de mirar al Sol de manera accidental. Esto también permite ver el eclipse de forma más relajada, sin tener que estar pendiente del uso de las gafas. De hecho, no es necesario fabricar nada en específico. “También puedes verlo en las sombras de los árboles, porque funcionan como pequeñas cámaras”, añade la meteoróloga y física Mar Gómez.

Eclipse del 12 de agosto

El próximo 12 de agosto, la Península Ibérica será el escenario de un evento que no sucedía desde 1905 con un eclipse solar, con el momento culmen entre las 20:25 y las 20:30. Además, esto coincidirá con las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, cuyo pico se producirá precisamente en la noche del 12 al 13 de agosto.

En España, el eclipse se podrá disfrutar en ciudades como La Coruña, Oviedo, Zaragoza o Valencia, lo que convertirá al país en uno de los mejores lugares para poder observarlo. El país también contará con unas buenas condiciones meteorológicas frente a otras zonas donde también se va a ver el eclipse, como Islandia. Esto ha llevado a la comunidad científica y al Gobierno a preparar este evento con antelación, para el que ya se prevén grandes desplazamientos y un gran interés internacional.