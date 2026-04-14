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Marisa Martínez Ginés, neuróloga responsable del nuevo CSUR de Esclerosis Múltiple del Hospital General Universitario Gregorio Marañón; María Luisa Martín Barbero, farmacéutica hospitalaria y responsable del área de neurología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón; Luisa María Villar, jefa de Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y Carmen Conde, responsable de Acceso y Relaciones Institucionales de Neuraxpharm, han sido las expertas participantes en la mesa redonda “Enfoque Personalizado en Esclerosis Múltiple para una Atención Eficiente y Efectiva”, moderada por Beatriz Muñoz, directora de OKSALUD.

La moderadora ha dado comienzo al debate recordando que la esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad que afecta a más de 250.000 personas en España, con una prevalencia creciente.

Al hilo de esta reflexión, Martínez Ginés ha apuntado a las recientes mejoras para la detección precoz de la dolencia, gracias a nuevos dispositivos y criterios clínicos más sensibles, estos últimos publicados en 2025. Es algo que también puede atribuirse a una mayor sensibilización entre los propios profesionales sanitarios y la población general. Está por determinarse —matizaba— hasta qué punto pesan estos cambios y los factores ambientales que pueden elevar el riesgo de desarrollar EM, como el estilo de vida.

Por contrapartida, Villar ha razonado que la disminución del número de brotes (episodios), que ha sido acusada y está documentada, es consecuencia de varios elementos, incluyendo las iniciativas preventivas (orientadas a un estilo de vida más saludable, abandono del tabaco o mayor exposición a la luz solar) y los nuevos tratamientos.

María Luisa Martín Barbero ha celebrado la ampliación del arsenal terapéutico a 15 moléculas (desde solamente cinco hace unos años) y el nuevo perfil de prescripción. Si antes el procedimiento era iniciar el tratamiento con terapias de eficacia limitada y «escalar» en caso de fracaso terapéutico, ahora el 50% son pautas con terapias de alta eficacia, una mejora sustancial desde el 30% que era habitual anteriormente. La clave está en elegir el mejor plan «a partir de un diagnóstico más personalizado y en función de los factores de pronóstico», ha indicado.

La responsable del nuevo CSUR del Hospital General Gregorio Marañón ha añadido: «Cuando se personaliza la terapia, no hay líneas divisorias entre fármacos. Se observan las comorbilidades o los estilos de vida que mejor encajan y más pueden ayudar a cada paciente. Es algo que se habla con cada uno y se consensúa, porque la adherencia al tratamiento es fundamental de cara al futuro».

Los clínicos como ella colaboran activamente con los servicios de farmacia hospitalaria para fomentar el cumplimiento de los planes terapéuticos.

En este punto ha intervenido Martín Barbero para explicar la labor de servicios como el suyo, en el que se busca mejorar la calidad de vida garantizando una farmacoterapia segura y eficaz a través de los protocolos pertinentes, la evaluación de resultados y la generación de evidencia científica e información para el mejor cumplimiento de los tratamientos.

No gastar menos sino gastar mejor… con biomarcadores

Ante el dato de que la esclerosis múltiple se ha convertido en el cuarto mercado en gasto farmacéutico en nuestro país, solo por detrás de oncología, los tratamientos para reumatología y las terapias para VIH, la doctora Villar se inclina por el aprovechamiento de los biomarcadores para la selección óptima de pacientes, y la doctora Martínez ha declarado que «la clave no es gastar menos sino gastar con mayor eficiencia», eligiendo las mejores herramientas para seleccionar a las personas que se beneficiarán en mayor medida.

Los biomarcadores, que son clave en muchas enfermedades neurológicas, son determinantes, según ha apuntado Villar, porque pueden indicar que hay una destrucción acelerada de células nerviosas, «lo cual sugiere la conveniencia de optar por medicamentos de alta eficacia desde el inicio». En España se ha llevado a cabo una guía sobre el empleo de determinación de neurofilamentos con ese fin, ha contado. Su importancia radica en que en EM, cuando la discapacidad se ve, es irreversible, y es crucial adelantarse a ese deterioro: «Es algo que está revolucionando el tratamiento de la enfermedad».

La determinación de la proteína GFAP permite monitorizar y responder antes de que una terapia pierda eficacia.

Los neurofilamentos se usan de modo habitual, mientras que la proteína está dando sus primeros pasos en la clínica, ha indicado la especialista. En la Comunidad de Madrid, está aprobado su empleo.

Carmen Conde se ha referido al compromiso de su compañía, con cuatro décadas de experiencia en el campo de la salud cerebral, para mejorar la vida de los pacientes. Cuentan con tratamientos para la EM, epilepsia y soluciones digitales innovadoras que se darán a conocer próximamente.

La compañía biotecnológica tiene 500 empleados en España, una planta de fabricación de producto terminado, tanto propia como para terceros, y un instituto de investigación, además de una estrategia muy diversificada, en la que se incluyen medicamentos genéricos de valor añadido, fármacos biológicos y dispositivos médicos.

De cara al futuro, todas las expertas participantes en la jornada han destacado avances en la terapéutica no solo de la enfermedad, sino también de la discapacidad, herramientas digitales para el seguimiento continuo, detección precoz y aprovechamiento de tecnología como la inteligencia artificial. Comparten su visión de la enorme importancia de la personalización de los tratamientos y de la colaboración público-privada, que en palabras de Carmen Conde seguirá siendo una apuesta clave para mejorar la vida de los pacientes «y el sistema sanitario, que al final es de todos nosotros».