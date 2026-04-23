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La Comunidad de Madrid ha recibido una valoración satisfactoria de casi el 95% de los pacientes atendidos en sus hospitales públicos. En concreto, el 94,4% los recomendaría a sus familiares y amigos, mientras que el 90,1% lo haría en Atención Primaria.

La viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, ha presentado en el Hospital público de La Princesa los resultados de la encuesta realizada por la Consejería, basada en 46.712 entrevistas telefónicas realizadas entre octubre y diciembre de 2025.

Gutiérrez ha señalado que estos resultados significan que «el sistema responde con calidad y garantías», teniendo en cuenta el contexto de presión asistencial, envejecimiento, cronicidad y creciente complejidad de los cuidados. «Esta es una muy buena noticia, pero también es una gran responsabilidad que nos obliga a seguir manteniendo y mejorando cada día estos estándares», ha enfatizado.

En la atención hospitalaria sobresale la mejora en los índices de humanización, como la valoración del silencio nocturno durante el ingreso, que ha mejorado casi tres puntos en 2025, alcanzando una satisfacción superior al 90%. También destacan aspectos como la información recibida, el trato, la dedicación y la intimidad.

En el caso de Atención Primaria, los usuarios de la sanidad pública madrileña valoran especialmente el trato, la amabilidad y la capacidad de médicos y enfermeras para resolver los problemas de salud, superando también el 90% de satisfacción y mejorando los resultados del año anterior.

Por su parte, los vehículos de Intervención Rápida (VIR) y las UVI móviles del SUMMA 112 reciben una puntuación excelente, con casi el 97% de apoyo en lo referente a la información recibida por parte de sus profesionales.

Entre los más de 90.000 profesionales que trabajan en la sanidad pública madrileña, 600 se encargan de mantener los estándares de calidad en los tres niveles asistenciales, identificando y proponiendo cuantas actuaciones sean necesarias.

Inversión en infraestructuras y servicios

La encuesta refleja también el acierto en la mejora de las infraestructuras impulsadas por el Ejecutivo autonómico, con espacios más confortables y humanizados. Estos aspectos se recogen en la planificación de los 34 nuevos centros de salud que se pondrán en marcha en esta legislatura, de los cuales seis ya están en funcionamiento y 28 en fase de ejecución, en respuesta a una de las principales demandas de los madrileños.

Del mismo modo, las nuevas grandes infraestructuras hospitalarias públicas, como el nuevo Hospital 12 de Octubre —ya en funcionamiento—, la futura Ciudad de la Salud que albergará las instalaciones del Hospital Universitario La Paz, o el nuevo Hospital Gregorio Marañón, se suman a estas mejoras.