El 84% de los españoles se define como una persona de alto rendimiento

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Más de cuatro de cada cinco adultos en España (84%) se definen como personas de alto rendimiento en al menos un ámbito de su vida —ya sea el trabajo, la actividad física, la crianza de los hijos o la resiliencia mental—, según un estudio de Herbalife elaborado por IPSOS. Estos resultados apuntan a un cambio cultural en la forma en que los españoles perciben la ambición y el rendimiento: dos de cada tres (66%) afirman compartir abiertamente sus experiencias de superación personal y creen que hoy, más que nunca, es socialmente aceptado esforzarse por ser la mejor versión de uno mismo.

El estudio revela que el concepto de rendimiento varía según la visión de cada persona: para algunos se asocia con metas de fitness (44%), mientras que otros lo relacionan con la resiliencia mental (49%) o el progreso continuo en la vida (46%). También se vincula con el equilibrio personal (44%) y con priorizar la salud y la felicidad (41%).

Pese a esa diversidad de enfoques, existe un consenso general: la mayoría considera que los contratiempos son parte del proceso de mejora (91%) y que los pequeños logros (88%) tienen tanto valor como los grandes hitos. En conjunto, más de un tercio de los encuestados (38%) afirma sentirse más feliz cuando rinde al máximo, ya sea completando una lista de tareas o manteniendo una rutina de ejercicio.

Los Principios del Rendimiento, presentada como la primera guía mundial para alcanzar el alto rendimiento. Elaborada a partir de las experiencias de 23 personas europeas destacadas en distintos ámbitos —desde Cristiano Ronaldo y campeones olímpicos hasta entrenadores y héroes cotidianos que rompen barreras y desafían estigmas—, la guía recopila consejos prácticos sobre los hábitos y mentalidades que impulsan el rendimiento con el objetivo de inspirar a otros a desarrollar su mejor versión y aplicar esas claves en la vida diaria.

«El alto rendimiento se basa en la confianza en uno mismo, la disciplina y la resiliencia. El talento te da potencial, pero sin trabajo duro y confianza en uno mismo no significa nada», comenta Cristiano Ronaldo, embajador de la marca. «Para mí, la presión forma parte del camino: si no la sientes, es que no te estás exigiendo lo suficiente. Me impulso a diario viéndome como el mejor del mundo y trabajando para estar a la altura, porque si no crees en tu propio potencial, nunca podrás alcanzarlo».

El alto rendimiento en primera persona

Los principios del Rendimiento pretende demostrar que la excelencia no es sólo cuestión de talento, sino también de mentalidad, disciplina y propósito, y para reforzar este concepto, las estadísticas cobran vida a través de quienes encarnan el espíritu del alto rendimiento.

La futbolista

Andrea Medina, del Atlético de Madrid Femenino, desafía los prejuicios y demuestra que la edad no es un límite para alcanzar metas: “La edad no define lo que puedes lograr; la preparación y la creencia sí”, afirma.

Por su parte, Carmen Menayo, aporta una reflexión sobre la fortaleza emocional que exige rendir al máximo: «Es fácil sentirse fuerte cuando todo va bien, pero la verdadera prueba llega cuando te quedas fuera, dudas de ti misma y tienes que empezar de nuevo».

Desde otra perspectiva, el doctor Julián Álvarez, especialista en medicina deportiva, subraya que no existen atajos en este camino. “El alto rendimiento se basa en la curiosidad, el deseo de aprender y descubrir, y en priorizar lo básico”, explica, destacando la importancia de la constancia y el aprendizaje continuo.

Decálogo del alto rendimiento: una guía para alcanzar tu mejor versión

1. Convierte la duda en determinación

2. Tus acciones inspiran a otros

3. Haz algo que te apasione

4. La edad es solo un número

5. Todo contratiempo es temporal

6. Decide tu propio destino

7. Acumula las pequeñas victorias

8. Entrena la resiliencia como un músculo

9. Tú eres tu competencia

10. La paciencia es tu poder