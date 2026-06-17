El 12 de Octubre se convierte en la primera unidad española con doble licencia de fabricación 3D sanitaria

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La Unidad de Tecnologías Avanzadas en Diseño e Impresión 3D -UTADI 3D- del Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid refuerza su liderazgo en tecnología sanitaria en 3D, tras ampliar su licencia de fabricación y el alcance de su certificación conforme a la norma UNE-EN ISO 13485:2018, concedida por AENOR. De este modo, se convierte en la primera unidad en España que cuenta con dos licencias de fabricación y certificación para cada familia de producto, un reconocimiento que avala tanto su capacidad técnica como el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad exigidos.

La ampliación de la certificación consolida la capacidad de la Unidad para diseñar y fabricar productos sanitarios a medida que posteriormente son destinados a casos de pacientes reales, incluyendo biomodelos y guías que sirven para planificar cirugías, así como elementos personalizados para la planificación y tratamiento de radioterapia en pacientes con cáncer.

En concreto, y en lo que se refiere a esto último, la UTADI 3D del Hospital 12 de Octubre está autorizada para desarrollar materiales personalizados que se adaptan a la anatomía de cada paciente, facilitando una colocación precisa y reproducible durante la terapia, permitiendo mejorar la planificación, incrementar la seguridad y reducir el riesgo de afectar estructuras sanas cercanas. Hasta ahora, la Unidad contaba con licencia para fabricar a medida moldes destinados a la planificación de braquiterapia, una técnica de radioterapia que permite administrar radiación de forma muy precisa sobre volúmenes tumorales específicos. Ahora, se amplía la posibilidad de fabricar otros dispositivos para este perfil de pacientes.

Asimismo, esta tecnología es utilizada en la preparación de intervenciones quirúrgicas complejas, gracias a la fabricación de biomodelos y moldes que reproducen con gran exactitud órganos y estructuras anatómicas, y de guías quirúrgicas que ayudan durante las cirugías. De esta forma, se consigue una mayor precisión, anticipándose a posibles dificultades y aumentando la seguridad en todos los procedimientos.

Colaboración con 33 servicios del hospital

La Unidad presta apoyo a 33 servicios y unidades del Hospital 12 de Octubre en su actividad asistencial diaria, tanto en la práctica clínica y docente como en proyectos de investigación. Su trabajo se ha convertido en una herramienta clave para impulsar una medicina más personalizada y de precisión, al permitir adaptar tratamientos y procedimientos a las características específicas de cada paciente. Además, contribuye a optimizar la planificación de los procedimientos, mejorar la seguridad clínica y favorecer unos mejores resultados asistenciales.

La UTADI 3D forma parte de las 25 unidades españolas integradas en la Plataforma de Biobancos y Biomodelos del Instituto de Salud Carlos III, una red de referencia nacional de la que es miembro desde 2020.

Ahora, esta doble acreditación refuerza su liderazgo nacional, con un elemento diferenciador respecto al resto de unidades, y la sitúa como referente en el desarrollo y producción de soluciones sanitarias basadas en tecnología de impresión 3D aplicada al producto sanitario a medida.