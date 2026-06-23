Qué es el Catecismo de la Iglesia Católica: para qué sirve, quién lo escribió y qué contiene

El Catecismo es un pequeño libro o manual del que todos hemos oído hablar en alguna ocasión, o bien le hemos leído, estudiado, etc. Al escuchar la palabra «catecismo», muchas personas lo asocian a la catequesis de la infancia, o bien a libros de normas, de preguntas, etc. Incluso hay quien lo confunde con la propia Biblia. Ninguna de esas ideas es del todo exacta. La Biblia recoge diferentes textos cristianos de carácter sagrado, por su parte el catecismo explica cuestiones básicas de los sacramentos, moral, oraciones, etc.

El catecismo no sustituye a las fuentes de la fe, pero ayuda a orientarse entre ellas. Qué sentido tiene la vida. Cómo afrontar el sufrimiento. Qué significa actuar bien o mal. Por qué rezan los creyentes. Son cuestiones que acompañan a las personas desde hace siglos y que siguen apareciendo, con otros matices, en el mundo actual.

Por eso el Catecismo continúa ocupando un lugar tan relevante dentro de la Iglesia Católica.

Qué es el Catecismo de la Iglesia Católica

El Catecismo de la Iglesia Católica es una especie de recopilatorio de la doctrina católica promulgada por la Santa Sede. Integra en él las enseñanzas fundamentales de la Iglesia basándose en la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio.

San Juan Pablo II hizo oficial el catecismo el 11 de octubre de 1992 mediante la constitución apostólica Fidei Depositum. Allí lo definió como una referencia segura para la enseñanza de la fe y como una ayuda para fortalecer la unidad doctrinal entre los católicos de todo el mundo.

Quién lo escribió y cuándo se publicó

El catecismo no fue escrito por una sola persona, es un recopilatorio de varios expertos y personas vinculadas a la Iglesia Católica, como teólogos, obispos, etc.

La primera edición oficial apareció en francés en 1992. En 1997, se publicó la edición típica latina, un auténtico texto de referencia posterior.

Por qué se escribió un nuevo catecismo tras el Concilio Vaticano II

En el Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, se lleva a cabo una profunda renovación pastoral dentro de la Iglesia. La verdad es la misma, pero se cambia la forma de presentarla a los fieles. Se piensa en recopilar la doctrina católica básica en un documento para todo el mundo.

En el Sínodo del año 1985 sale a la luz el Catecismo de la Iglesia Católica.

Qué contiene el Catecismo: las cuatro partes

El catecismo está diseñado en torno a cuatro partes fundamentales, una estructura para comprender la fe católica:

Primera parte: El Credo — qué creemos

La primera sección está dedicada a la profesión de fe. Está considerada una parte muy doctrinal del Catecismo. Se basa en respuestas a preguntas básicas como quién es Dios, la existencia humana, el final de la vida, etc.

Segunda parte: Los Sacramentos — cómo celebramos la fe

La segunda parte está centrada en la liturgia y los sacramentos: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los Enfermos, Orden Sacerdotal y Matrimonio.

Tercera parte: La vida moral — cómo vivimos la fe

La tercera parte es muy consultada, trata el tema de la moral cristiana en todo su concepto. La clave es la moral como respuesta al amor de Dios.

Se analizan en esta parte los Diez Mandamientos, con relación a la familia, la sexualidad, la persona, etc.

Cuarta parte: La Oración — cómo rezamos

La última sección está dedicada a la oración. La importancia de la oración en la vida de la fe, y además un comentario del Padrenuestro, la oración clave que resume la vida espiritual religiosa.

La historia del catecismo católico: del Concilio de Trento al Vaticano II

En el Concilio de Trento de 1566 se publicó el llamado Catecismo Romano, que servía como ayuda a los sacerdotes para guiar a los fieles.

Importante cita sería el Concilio Vaticano II, con un catecismo en el año 1992 que se convertiría en un documento fundamental para la formación y consulta religiosa de los años siguientes.

El Catecismo y los 10 Mandamientos

Los Diez Mandamientos tienen un lugar fundamental dentro del Catecismo, entre otras cosas porque son la ley moral cristiana. Cada mandamiento sería algo así como un punto de partida para desarrollar cuestiones éticas mucho más amplias.

El Catecismo y los pecados capitales

Los pecados capitales tienen su lugar importante dentro de la enseñanza moral del Catecismo. Son estos siete: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.

Están relacionados con la relación espiritual y con el desarrollo de las virtudes cristianas. La vida moral es la que trata de combatirlos.

Preguntas frecuentes sobre el Catecismo

¿Cuándo se publicó el Catecismo actual?

Fue publicado de forma oficial por san Juan Pablo II el 11 de octubre de 1992. La edición típica latina, que constituye el texto oficial de referencia, se publicó en 1997.

¿Quién redactó el Catecismo de la Iglesia Católica?

La redacción del catecismo se llevó a cabo por una comisión de cardenales y obispos creada por san Juan Pablo II. El trabajo estuvo coordinado por el papa Benedicto XVI.

¿Cuántas páginas tiene el Catecismo?

Depende de la versión, normalmente entre las 700 y las 900 páginas.

¿Es obligatorio conocer el Catecismo para ser católico?

No es obligatorio leerlo para pertenecer a la fe católica.