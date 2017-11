Curados de ‘Iscodependencia’

En una temporada de altibajos, Isco estaba siendo una de las únicas esperanzas del madridismo para la conquista de títulos. Tras el excelente partido ante el APOEL -sin él en el campo- se ha demostrado que hay vida después de él.

Tal y como desveló el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, apenas 24 horas antes, “Cristiano se siente más cómodo” cuando el malagueño no está sobre el terreno de juego… y esta vez se confirmó. La cuestión de recorrido que apuntaba entonces se vio durante todo el partido con un portugués mucho más móvil de lo que estaba acostumbrando y la vuelta de su olfato goleador y asistente -dos goles y una asistencia.

The Best volvió a ser The Best en todas las estadísticas posibles. Además de las básicas, terminó el choque con casi un 74% de éxito en los pases, 17 buenos y sólo seis malos de los 23 que dio; y un 80% de duelos ganados en defensa (4 de 5).

Por otro lado, Benzema también se destapó con otro doblete y un pase de gol en poco más de una hora (64 minutos). Su aportación fue una vez más, más allá de estos datos básicos para un delantero teniendo un 91,7% de efectividad en pases (22 de 24) y realizando los dos remates que intentó a puerta.

Modric lució

En todos estos datos destacó por encima de todos la aportación de un Luka Modric que se sintió más liberado en ataque como demuestra el tanto que abría la lata en Nicosia. Su 89,8% en pases (79 buenos y sólo nueve malos) se demostraron en la dirección de los mismos: casi el 30% hacia adelante.

La también ausencia de Casemiro devolvió a Kroos a la posición más atrasada del centro del campo del Real Madrid. Desde ahí sacó a pasear el metrónomo que tiene en las piernas hasta que le tocó dar el relevo a Ceballos, que dio otro show en la última media hora… en la que tampoco estaba Isco.