Antic recomienda el fichaje de Alexis Sánchez por el Real Madrid

Radomir Antic, ex entrenador del Real Madrid, aconsejó al club blanco el fichaje de Alexis Sánchez lo más pronto posible. Hay que recordar que el chileno podrá negociar con cualquier club del mundo a partir del próximo 1 de enero y su nombre suena con fuerza para un hipotético lugar en la delantera del equipo blanco.

“Por la manera como juega Alexis Sánchez, es un jugador que aporta cosas que el Real Madrid no tiene en estos momentos. En su puesto, es uno de los mejores jugadores del fútbol actual y no tendría problemas con Cristiano. En estos momentos, el Madrid no tiene un jugador que en el uno a uno haga diferencias”, dijo el serbio.

Antic aprovechó para analizar las salidas de grandes jugadores del Real Madrid. “Hay muchas lesiones, pero también por las polémicas salidas de Morata y James. En estos momentos, como no están funcionando tanto Ronaldo como Benzema, hace muchísima falta un jugador como Alexis”, insistió.

Por último, Antic, en una entrevista en el periódico El Gráfico, avaló nuevamente la llegada de Alexis, pese a su pasado como culé. “Yo creo que por su forma de jugar, en seguida tendría el apoyo desde las gradas, porque no sólo juega cuando tiene el balón, sino que también es peleón, le gusta participar. Además, algo que no tiene en estos momentos el Real Madrid es el juego con espacios y ahí él es importante”, zanjó.