En una entrevista al diario L’Equipe, Cristiano Ronaldo repasa toda la situación que está viviendo en el Real Madrid, además de su faceta más familiar y su recién estrenada paternidad. “Cuando no marco, en mi casa me preguntan qué me pasa”, dice CR7.

El poderío del nuevo PSG

“No le temo al PSG. Somos los campeones de Europa y defensores del título. Dos años seguidos. Debemos respetar eso. Creo que demostramos que cuando teníamos que estar listos, lo estuvimos”.

Su pertinaz sequía

“Sabes, no critico a las personas que se preguntan eso. Lo que es más extraño es cuando me pasa en casa. Cuando no marco, mi madre me pregunta, mi hijo me pregunta, mi hermana, mi hermano… Ellos me dicen: ‘¿Pero qué te está pasando?”.

Su comienzo de temporada

“Bastante bueno. No es perfecto, pero bueno. Estoy feliz y me siento bien. Perdimos algunos puntos en LaLiga, pero en la Liga de Campeones, estamos bien. Es sólo el comienzo de la temporada y todavía hay muchos partidos por jugar. Debemos mantener la calma y continuar trabajando, porque obviamente podemos hacerlo mejor”.

Su falta de gol

“No es mi culpa si no quieren entrar… No me impide trabajar de la misma manera, tener la misma ética de trabajo. Las cosas cambiarán, no estoy preocupado. La gente lo está más que yo. Estoy tranquilo, modo delta, si sabes a qué me refiero (él imita un avión que se mueve), tranquilo, sereno. Hace dos años, ya era la misma situación. El año pasado, lo mismo.Y este año, comienza de nuevo”.

Sus ambiciones

“Mientras juegue, intentaré ganar todo lo que pueda ganar. Ahora, mi sueño es el quinto Balón de Oro. Y el año próximo habrá otro para ir a buscarlo…”.

Zidane

“Zidane es como yo, no se pone nervioso”.

Su familia

“Estoy muy feliz por estar tan rodeado. Estos niños yo los quería. Te diré una cosa: para mí, una vida sin hijos no significa nada. Quiero siete hijos y otros tantos Balones de Oro”.