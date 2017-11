Ceballos pide un sitio a Zidane

Dani Ceballos pide un sitio en el Real Madrid. El mediocentro sevillano quiere más oportunidades en el conjunto blanco y cada vez que puede se reivindica. El martes, con la sub-21, volvió a demostrar que tienen mucho fútbol en sus botas dando un auténtico recital ante Eslovaquia. Firmó un hat-trick que le sirvió a La Rojita para sacar adelante su partido ante Eslovaquia.

Desde que debutara con el Real Madrid con un doblete frente al Alavés -que también sirvió para ganar 1-2 en Mendizorroza-, el centrocampista no ha hecho más que dar motivos a Zidane para tener un hueco en el equipo. Sin embargo, el técnico no se ha decidido a darle los minutos que se está ganando. Ante la falta de buen juego por parte del conjunto madridista en los últimos encuentros, Ceballos no ha disputado ni un sólo minuto.

Sus apariciones con el conjunto blanco, obviando la victoria en Vitoria, han sido con cuentagotas. Y no será por merecimiento. Y es que Ceballos, cada vez que tiene la opción, demuestra que está capacitado para jugar en el Real Madrid.

Llegó al club en verano tras sobresalir con la sub-21 en el Europeo. Por delante de Asensio o Saúl, el ex del Betis fue nombrado mejor jugador del torneo. Con su fichaje, el club se aseguraba aún más el futuro, al traer un nuevo talento que se sumaba a los Theo, Llorente o Vallejo. Sin embargo, los minutos de los que está disponiendo no son todos los que le gustaría.

Con sus tres goles ante Eslovaquia, demuestra de nuevo que la sub-21 se le empieza a quedar pequeña. Es de sobra el líder del equipo y sabe manejarse a las mil maravillas para llevarle a la victoria. Viéndole jugar a las órdenes de Celades, no se entiende que en el conjunto madridista no tenga más oportunidades.

Los malos encuentros de Modric y Kroos ante Girona y Tottenham, bien podían haber necesitado de Ceballos para tratar de cambiar, cuanto menos, la imagen del equipo. Pero Zizou decidió que no sería así. En este parón, el sevillano ha vuelto a demostrar que tiene calidad de sobra para en un futuro ser un hombre importante en el conjunto madridista. Habrá que ver si en el Wanda el entrenador francés le da la oportunidad de saltar al césped en su primer derbi.