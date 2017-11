Kepa: “Estoy tranquilo y no me ponen nervioso los rumores”

Kepa Arrizabalaga sigue de actualidad. El joven guardameta vivió un día muy especial en La Rosaleda tras debutar con la selección española, aunque cuando pasó por zona mixta su futuro se convirtió en protagonista. El arquero del Athletic no termina de renovar y el Real Madrid está al acecho.

“Soy feliz en el Athletic, estoy tranquilo, sólo me centro en trabajar para mi club. Sé que se habla de mí porque tengo familia y amigos que leen la prensa y escuchan la radio. Evidentemente no soy ciego, pero estoy tranquilo“, explicó el guardameta. “No me ponen nervioso los rumores”, añadió.

Además, mostró temple a pesar de su juventud y de su situación actual: “No me ponen nervioso los rumores. Soy lo que soy por lo que hago, no por lo que dicen“.

También habló sobre su actuación. “Había sido un partido bastante tranquilo, no había tenido oportunidad para parar y para mi recuerdo guardaré esa parada. No se debuta con la Selección todos los días y lo recordaré para siempre. Tengo el móvil lleno, tengo que responder, no he llamado ni a casa“, comentó tras una ultima acción.

“Por la manera que tenemos de jugar hemos controlado de principio a fin, nos hemos puesto pronto por delante y con los jugadores y la calidad que tenemos todo es más fácil“, añadió.

Por último, comentó sus sensaciones en su debut. “Estoy muy contento. Lopetegui, Reina y De Gea me han dicho que disfrutara, que estuviera tranquilo y que hiciera lo que sé hacer, mi trabajo“, finalizó