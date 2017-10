José Ángel: “Casemiro fue de matón de discoteca, me llamó gilipollas”

Cote, jugador del Eibar con el que se encaró Casemiro en el minuto 21, denunció públicamente la actitud del brasileño: “Casemiro es un buen tío, pero conmigo ha ido de matón de discoteca, me llamó gilipollas”.

En el minuto 21 de la primera parte, el Eibar no tiró el balón fuera cuando Dani Ceballos estaba lesionado. Una decisión que es habitual y conocida en los equipos de Mendilibar, pero a Casemiro no le gustó y se encaró con varios jugadores del Eibar, entre ellos José Ángel Cote, con el que coincidió en el Oporto. La acción le costó una amarilla a Casemiro y otra Charles, que también se metió en la discusión.

Luego José Ángel contó en zona mixta su encontronazo con Casemiro: “Lo conozco del Oporto, me parece un buen tío pero hoy se confunde. No es para decirme lo que me ha dicho. Me ha dicho que soy un gilipollas. Me pareció una actitud de matón, de tío de discoteca, no me gusta, ni de él ni de nadie. Siempre lo denunciaré. Jamás me verás a mí encararme con alguien si no viene el otro”.

Buen Eibar, pero sin pegada

“Creo que nos está faltando, no sólo en este partido, esa mordiente. Tomamos malas decisiones, pero en la primera parte las tomamos mal. Y eso con el Madrid…”

Llegar al área del Madrid

“Sí, hemos llegado, superamos su línea. Es verdad que en muchos momentos estábamos bien, el Madrid te deja y luego a la contra son muy peligrosos. Es verdad que teníamos que haber tenido más mordiente arriba”.

Críticas a Benzema

“A veces eres Dios y al día siguiente eres una mierda. Es muy bueno, pero si no entras por los ojos de la gente. A mi me encanta”.

Ansiedad vestuario

“No, para nada. Somos conscientes de dónde estamos. Será una lucha hasta el final. Eso nos está faltando”.