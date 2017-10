Zinedine Zidane tenía muy claro antes de que empezara el presente curso que la fórmula de las rotaciones es la mejor manera posible de asegurarse un equipo competitivo que pueda luchar de nuevo por todos los títulos. Luego, seguir con la impresionante racha de resultados y títulos siempre es complicado, pero el Real Madrid tiene plantilla para pelear de nuevo por todo.

En esas, el entrenador francés quiso tener todas las parcelas del terreno de juego bien cubiertas y sigue teniendo claro que es imprescindible tener una plantilla amplia por la cantidad de partidos que tiene que jugar el Real Madrid. Obviamente, hay jugadores que están teniendo menos minutos, pero Zidane siempre dice lo mismo en el vestuario: “Habrá oportunidades para todos”.

Difícil ganarse un sitio

Futbolistas como Ceballos, Achraf, Vallejo, Llorente o Mayoral no tienen ganado un sitio fijo en los esquemas del preparador galo. De hecho, han llegado ofertas a Concha Espina por ellos para el mercado de invierno, ya sea en forma de traspaso o en forma de cesión. Pero el Real Madrid tiene muy claro que no va a dejar escapar a nadie en enero. “De aquí no se va nadie más”, dicen de puertas para adentro en la planta noble del Bernabéu.

Curiosamente todos se han incorporado al primer equipo para esta temporada. Ceballos procedente del Betis, Achraf del Castilla, Vallejo de su cesión en el Eintracht, Llorente de su préstamo al Alavés y Mayoral del Wolfsburgo, donde también estuvo cedido. El que más continuidad está teniendo es el lateral de origen marroquí por el problema de salud de Carvajal, pero los cinco saben que no son titulares y que es muy difícil llegar a serlo.

Sin embargo, la tarea de Zidane es convencer a cada uno de ellos de que tendrán su dosis de participación y de importancia durante el curso, sin duda. El mejor ejemplo posibles es el de Isco, que el año pasado comenzó siendo suplente, acabó siendo indiscutible y clave para ganar el doblete de Liga y Champions y hoy en día es indiscutible en el equipo merengue.