Hay dopaje arbitral: el Barça llevaba más de cinco años sin acabar un partido de Champions con uno menos

18 de noviembre de 2017. No es una fecha histórica del ansiado independentismo de Cataluña pero sí del dopaje arbitral que lleva disfrutando el Barça en la Champions League desde hace ya once años.

Y es que el árbitro escocés William Collum, que sí consiguió junto a sus compatriotas el referéndum para desligarse de Reino Unido en 2014 -con respuesta negativa, por cierto- expulsó a uno de los promotores del Golpe de Estado que siguen queriendo instaurar en España, Gerard Piqué. Una casualidad como la que se dio en el Camp Nou cuando su colega independentista le mostró la roja.

Corría el minuto 42 del partido ante Olympiakos en el Camp Nou cuando el citado colegiado mandaba a vestuarios al central azulgrana para el surrealista júbilo de dos aficionados culés. La verdad que no es muy normal ver esta imagen ya que el Barça tan sólo lo había sufrido dos veces en Europa en las últimas cuatro ediciones.

El primero de estos antecedentes ocurrió el 25 de noviembre de 2014. Rafinha era expulsado también por doble amarilla y de nuevo ante un rival inferior como el Apoel -con el que además ya tenía el duelo encarrilado (0-3 entonces).

El otro caso fue todavía más esclarecedor. Transcurrió durante la última Champions (19-10-2016) y una vez su contrincante, el Manchester City, ya llevaba inferioridad numérica en el campo –el ex barcelonista Bravo se autoexpulsó- y en el marcador (3-0 también) gracias a la labor de otro árbitro más de la alargada lista como Mazic, que echó a Mathieu a modo de compensación pero demasiado tarde.

Sin embargo, hay que retroceder hasta el 2 de octubre de 2012 para encontrar el último encuentro en el que el Barcelona acabó con un hombre menos un partido de Champions. El Benfica fue ‘el afortunado’ de finalizar el choque con 11 jugadores, mientras los culés sufrían la ausencia de Sergio Busquets que fue expulsado en el minuto 88 de partido y, eso sí, con éste resuelto en favor del Barça.

Piqué ha sido el cuarto en discordia y no será por merecimientos de él y sus compañeros en todos estos años. Por ejemplo, hace poco más de un mes se le perdonó a éste mismo la roja por una mano dentro del área y la Juventus de Turín era el equipo que estaba enfrente. Juzguen vosotros mismos…

El dopaje arbitral sigue en Liga

Los datos en la Liga demuestran -si no lo estaba ya- que el dopaje arbitral del Barcelona no tiene fin. En esta competición llevan hasta la fecha 60 jornadas -o lo que lo mismo 614 días- sin un penalti en contra… y no porque no los haya habido.

En el apartado de expulsiones ya suma quince fechas sin quedarse con un jugador menos –Neymar en Málaga el 8 de abril de este año-, camino de las 59 que acumulaba cuando Gil Manzano se atrevió a hacer lo que Collum con Piqué en la Champions League.