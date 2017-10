Palabra de su agente: “Benzema no tiene ninguna intención de marcharse”

Karim Benzema siempre está en el foco. El Bernabéu no le suele perdonar ni una al delantero francés, que no estuvo acertado ante el Tottenham. Pero el galo no es sólo centro de las críticas, también está acostumbrado a ser protagonista en los rumores de los diarios de todo el mundo que le vinculan con decenas de equipos desde hace años.

En esas, su representante, Karim Djaziri, ha querido zanjar en declaraciones para Sky Sports todos los rumores sobre la posible salida del atacante francés siendo muy claro al respecto: “Benzema está muy feliz en el Real Madrid. Acaba de firmar una prolongación de su contrato y no tiene ninguna intención de marcharse”.

Benzema terminaba contrato en 2019 y su nueva vinculación con el Real Madrid se alargará hasta 2021. Está feliz en el club blanco y si cumple lo firmado completará un total de 12 temporadas en el club merengue, algo que está al alcance de muy pocos.

Hace algo más de un mes, era el propio delantero madridista el que hablaba sobre su futuro y dejaba claro que quería seguir en el Real Madrid, pero los rumores no cesan y en los últimos días se le ha vuelto a relacionar con el Arsenal. Esto decía el francés : “¿Jugar en otro equipo o retirarme aquí? Si eres titular, no necesitas irte a otro sitio… Juego en el mejor club del mundo. Es un placer y un orgullo. Las expectativas son muy fuertes y cada temporada empiezas de cero y tienes que trabajar para mantenerte al máximo nivel”.

Ahora, lo que preocupa al galo es rendir al máximo nivel y ayudar al equipo a seguir ganando títulos. En su reaparición ante el Getafe estuvo brillante, pero ante el Tottenham tuvo dos ocasiones claras que no acabó materializando y las críticas vuelven a aparecer, aunque Benzema está más que acostumbrado a convivir con eso.