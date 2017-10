Guiño de Kane al Bernabéu: “Es fantástico”

“Ha nacido para jugar en el Real Madrid”. La frase que Florentino Pérez repite en todas las presentaciones de los nuevos jugadores blancos ya vale para Harry Kane después de su último guiño al estadio madridista: “Es diferente todo en Europa: los árbitros, la atmósfera, y más en un Bernabéu que es fantástico… Todo es diferente, casi un cambio drástico, diría”.

“Sus jugadores son de calidad top, leyeron muy bien el partido. Pero hicimos un buen partido, tuvimos nuestras oportunidades y ahora sólo queda seguir peleando en el grupo”, añadio el delantero del Tottenham después del empate de su equipo en la tercera jornada de la Champions League.

Kane siguió demostrando que es uno de los galácticos favoritos para después del Mundial considerándole “el mejor” del mundo. “Se ve lo lejos que hemos llegado y ahora estamos aquí para disfrutarlo. Este es el nivel en el que queremos estar, queremos medirnos con los mejores y el Madrid es el mejor, definitivamente. Conseguimos un punto, que es mejor de lo que muchos consiguen cuando vienen aquí, así que me voy contento a casa”, insistió con el mismo mensaje.

Keylor evitó su estreno goleador

El Santiago Bernabéu puede ser la casa de Harry Kane a partir de la próxima temporada y tan sólo Keylor Navas evitó que su estreno goleador se produjera antes de tiempo, para lo que tambien tuvo palabras: “Fernando (Llorente) me puso un balón fantástico, perfecto, y yo lo hice bien, controlé bien, me coloqué bien… Pero a veces el portero hace una gran parada; pasó al lado del poste”. “Por supuesto que como delantero siempre quiero marcar, pero así es el fútbol: a veces se marca y otras no. Hubiese sido genial hacerlo, pero Keylor hizo esa gran parada. Creo que el resultado es justo”, agregó sobre su hambre y el que puede ser su compañero.

Mientras tanto, la situación de su hipotético fichaje se encuentra en el ‘never, never, never’ del Tottenham que tanto conoce Florentino Pérez. Kane sigue ganando puntos aunque el presidente de los Spurs, Daniel Levy, es un hueso duro de roer como bien sabe del pasado aunque consiguiera primero a Luka Modric y luego a Gareth Bale del mismo destino.