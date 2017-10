Moustapha Fall, primera opción del Real Madrid para sustituir a Kuzmic

Una nueva y desgraciada lesión ha provocado el movimiento inmediato en las oficinas del Real Madrid. La dirección deportiva del equipo blanco se puso manos a la obra nada más conocer la rotura de ligamento cruzado anterior de Ognjen Kuzmic –y el contratiempo en el hombro de Randolph– y ya cuenta con un candidato por encima de los demás para reemplazar al serbio. Moustapha Fall es el elegido para ocupar el rol de pívot suplente en la rotación de Pablo Laso y el Real Madrid ya se ha puesto manos a la obra para tantear su fichaje.

Fall es un absoluto superdotado físico, con unas medidas de 2’18 centímetros de altura y 228 de envergadura que le permiten dominar la zona a ambos lados de la cancha. El Real Madrid sigue sus pasos desde hace meses y, según ha podido saber DIARIO MADRIDISTA, el jugador era el elegido si las negociaciones por Kuzmic en verano no hubieran llegado a buen puerto. No en vano, fue elegido mejor pívot de la LNB francesa merced a sus 11,5 puntos, 8,3 rebotes y 2’4 tapones de promedio en el Elan Chalon.

Sin embargo, el conjunto madrileño no lo tendrá nada fácil para hacerse con los servicios de Fall. El francés de 25 años firmó el pasado verano un contrato con el Sakarya turco que continúa en vigor y no será fácil de romper, al menos no sin pagar una cláusula. Además, los blancos deberán convencer al pívot, pero en el Real Madrid se agarran a la opción de ofrecerle un proyecto en el que luchar por todo, con un papel importante siempre y cuando su adaptación sea la correcta. El potencial lo tiene.

Tavares, en la recámara

Otro de los nombres que suena con fuerza en el club blanco es el de Walter Tavares. El gigante caboverdiano no está triunfando en la NBA y fue cortado recientemente por Cleveland Cavaliers, pero su idea es continuar probando suerte en Estados Unidos y, tal y como informó Gigantes del Basket, habría firmado un contrato con los Raptors 905, franquicia de la G League –Liga de Desarrollo asociada a la NBA–, por lo que su llegada no resultaría tampoco sencilla.

No se descarta el fichaje de dos interiores

La planificación del Real Madrid incluía una rotación de cinco pívots a los que se podía sumar Maciulis en situaciones esporádicas, como la que se vivió el pasado jueves frente al CSKA de Moscú. Sin embargo, en el club hubo dudas con respecto a la configuración de la batería interior. La edad de Felipe Reyes y el cumulo de partidos a jugar provocaron que incluso se tanteara el fichaje de Shengelia como guinda para el pastel, pero el georgiano finalmente no salió de Baskonia.

En principio, recuperar a alguno de los jugadores cedidos, como Sebas Sáiz, Augusto Lima o Felipe Dos Anjos, no se contempla como primera opción, pero es algo que no se puede descartar totalmente en caso de que las operaciones principales no se confirmen, ya que, al fin y al cabo, el Real Madrid necesita un interior para completar su rotación.