El Ministerio del Interior comunicó a las víctimas de ETA el traslado de etarras más simbólico de los que se recuerdan. El traslado incluye a 11 terroristas y se ejecuta a ocho días de que el propio ministro Fernando Grande-Marlaska inaugure en Nueva York el Congreso Global de Víctimas del Terrorismo, que España organiza con la ONU.

Este congreso ha recibido las críticas de las víctimas, que no han sido invitadas por el Gobierno español. Estos nuevos traslados se unen a las decenas que se han venido aprobando desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. En total, se ha trasladado a 203 etarras, 98 de ellos con delitos de sangre y con un historial de 217 atentados y 298 víctimas.

Javier Cárdenas señala que no sabe por dónde coger esta noticia. «Que vayan de buenos por el mundo organizando esos certámenes de víctimas del terrorismo y no les llamen… Lo han hecho tan mal con ellos… Lo que ha hecho el Gobierno del PSOE desde que está en el poder es favorecer a los presos de ETA año tras año y ningunear a las víctimas, que encima no les dejan hablar en casi ningún programa. Con nosotros, siempre tendrán un altavoz», indica al respecto.

«Marlaska, qué asco me das, eres tan vomitivo. De lo que eras a lo que te has convertido. Me das tanto asco que se me revuelve el estómago, y como a mí, a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que no te pueden ni ver. Falso, que eres un falso», ha sentenciado.